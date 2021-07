דיווחים: שיבושים ברשת האינטרנט הסלולרית באיראן

דיווחים באיראן: שיבושים נרחבים ברשת האינטרנט הסלולרית במדינה משעות הלילה (חמישי) בעקבות מהומות שפרצו במחוז ח'וזסתאן בהפגנות על מחסור באספקת המים. מהומות שגבו חייהם של לפחות שלושה אנשים. ביום שלישי נותקה הגישה לאיטרנט מהסלולר בערים הואז ושאדגאן בצל המחאה, שבין היתר נקראו בה קריאות "מוות לחמינאי". כוחות הביטחון ירו גז מדמיע לעבר המפגינים.

July 20—Izeh, SW #Iran Locals chanting: "Death to the dictator!" in reference to the regime's supreme leader Ali Khamenei. "Death to Khamenei!" (Iran's dictator) is also heard from the crowd. #IranProtests #خوزستان_تنها_نیست pic.twitter.com/usVYyzrZNh

אמש התייחס דובר מחלקת המדינה האמריקנית, נד פרייס, להפגנות באיראן ואמר כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחר הדיווחים לפיהם כוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר מפגינים. "אנו תומכים בזכותם של האיראנים להתאסף ולהפגין בצורה שלווה, ללא פחד מאלימות או מעצר שרירותי על ידי כוחות הביטחון", אמר פרייס.

בשבוע שעבר הואשמו בבית משפט פדרלי בניו יורק ארבעה אזרחים איראנים בקשירת קשר לחטוף את העיתונאית והסופרת האמריקנית-איראנית, מאסי עלינג'אד. מדובר במהגרת מאיראן המתגוררת בברוקלין, שידועה בביקורת שלה על הפרת זכויות האדם במולדתה. ארבעת הנאשמים הם סוכני מודיעין או סוכנים חשאיים של איראן. העיתונאית פרסמה בעבר מאמרים שמתחו ביקורת על הפרות זכויות האדם על ידי המשטר האיראני, ובשנה שעברה אף כתבה כי המשטר מתכוון לחטוף אותה.

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.



This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil