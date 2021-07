"בריאות הנפש מעל הכל": התגובות לפרישת ביילס

פרישתה של כוכבת ההתעמלות האמריקנית מהגמר הקבוצתי בהתעמלות המכשירים באולימפיאדה הכתה הלם בעולם הספורט. דבריה של ביילס לאחר שפרשה מהתחרות על כך שהלחץ לעמוד בציפיות גבה ממנה מחיר, הובילו לתגובות תומכות מצד רבים.

שרה הירשלנד, ראש הוועד האולימפי האמריקני, אמרה אתמול (שלישי) כי בוועד "משבחים את ההחלטה שלך לשים את הבריאות הנפשית שלך מעל הכל ומציעים לך את מלוא התמיכה והמשאבים של הנבחרת האמריקנית להמשך".

גם בנבחרת ההתעמלות עצמה עודדו את ביילס - ג'ורדן צ'יילס, המתעמלת שהחליפה אותה לאחר שפרשה מהתחרות אמרה: "אלו היו נעליים גדולות שהייתי צריכה למלא ואני שמחה שיכולתי לעשות זאת". סוניסה לי, גם היא התחרתה בגמר מטעם הנבחרת האמריקנית, אמרה כי בנבחרת היו אובדי עצות כשסימון החליטה לפרוש: "היינו כל כך לחוצות. לא ידענו מה לעשות באותו רגע. זאת סימון ביילס, היא סוחבת על כתפיה את כל הנבחרת בערך".

Gratitude and support are what @Simone_Biles deserves. Still the GOAT and we are all just lucky to be able to see her in action. And congrats and tks to the tough as nails #TeamUSA @sunisalee_ , @ChilesJordan, @grace_mccallum2 for being role models and champs