"ברברים, תחזרו לישראל": יפנים ברשת זועמים על שבירת המיטה באולימפיאדה

תגובות זועמות לסרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020, בן ווגנר, שמראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי ושוברים אחת. "רק התחילה אולימפיאדה בתקופה כל כך קשה, למה היה צריך לשבור מיטה? חבל ועצוב לראות", צייץ גולש יפני בתגובה לפרסום הסרטון בכאן חדשות. "למה הם הגיעו? צאו מיפן, אתם אידיוטים", קראו אחרים. "ברברים, תחזרו מהר לישראל". היו שהשליכו מהמעשה על המדינה כולה וכתבו: "ישראל היא כל כך טיפשה", "ידעתי שאלה בני ישראל" ו-"סביר להניח שאני שונא את ישראל בגלל פעולות שאני לא מבין".

היה גם מי שדרש פיצוי: "לפי החוק היפני, נזק לרכוש הוא פלילי, אנא החזירו לי". אחרים הציעו בכעס: "אין צורך להחליף את המיטה ההרוסה. אתה יכול לישון על הרצפה".

"כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון?", שאל ווגנר בתחילת הסרטון ואז השחקנים קפצו על מיטה בחדר עד שפורקה. כבר מפתיחת האולימפיאדה ספורטאים ממדינות שונות תיעדו נזקים במיטות הקרטון בחדריהם. המיטות עשויות קרטון ממוחזר כדי לצמצם את הנזק הסביבתי. יש הטוענים גם שהמיטות עשויות קרטון כדי לאפשר רק לאדם אחד לשהות עליהן וכך למנוע קיום יחסי מין.

Athletes staying at Tokyo’s Olympic Village have been posting images of their ‘cardboard’ beds online. Some speculated that the beds are meant to deter athletes from having sex amid COVID-19, but Irish gymnast Rhys McClenaghan posted a video jumping on his bed to prove otherwise. pic.twitter.com/26cTDzIOPK