מייסדי בן אנד ג'ריס: ההחלטה להחרים את השטחים - לא אנטישמית

מייסדי חברת הגלידות האמריקנית בן אנד ג'ריס הגיבו לראשונה לסערה סביב ההחלטה להפסיק למכור את מוצרי הגלידה בשטחים. בן כהן וג'רי גרינפילד, שניהם יהודים, פרסמו הבוקר (חמישי) טור דעה בעיתון ניו יורק טיימס, בו טענו כי ההחלטה שלא למכור בשטחים אינה אנטישמית וכי הם היו ונותרו יהודים גאים ותומכי מדינת ישראל.

"As Jewish supporters of the State of Israel, we fundamentally reject the notion that it is anti-Semitic to question the policies of the State of Israel.” Read our cofounders’ op-ed in @NYTopinion on our operations in the Occupied Palestinian Territory: https://t.co/TbijBRtApq pic.twitter.com/5vbuaXbUHR