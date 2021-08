שווה מאה מיליון: גריליש חתם במנצ'סטר סיטי

מועדון הפאר האנגלי מנצ'סטר סיטי הודיע הערב (חמישי) על החתמתו של הקשר בן ה-25 ג'ק גריליש בסכום חסר תקדים של מאה מיליון פאונד. בכך הופך גריליש, שמגיע מהמועדון אסטון וילה, לשחקן היקר ביותר בתולדות הליגה האנגלית, ולאנגלי היקר ביותר בהיסטוריה.

