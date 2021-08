טרגדיה ידועה מראש

שנים של "חיים על הקצה" מצד המועדון הקטאלוני, כללי ה"לה-ליגה" הנוקשים וההחלטה שהפכה את מסי לשחקן חופשי בסוף יוני הובילו לפרידה שאף אחד מהצדדים לא רצה.

לפני פחות מחודש, בליל שבת הכוכב הארגנטיני ירד מכר הדשא שמח כמו שאולי מעולם לא היה, הוא הצליח להוביל את ארגנטינה לזכייה היסטורית בקופה אמריקה. זכייה אישית גדולה עבור מי ששנים התמודד עם האשמות כי הוא אינו הגדול מכולם מכיוון שלא הצליח להביא תואר למולדתו, בזמן שלברצלונה הוא לא הפסיק לגרוף תארים. זה היה רגע שיא של התרגשות, "הפרעוש" שבדרך כלל שומר על ריחוק מסוים ולא מגלה אינטימיות מול המצלמות, התפרק לחלוטין ונצפה בוכה מאושר בעודו מדבר עם בני משפחתו בשיחת וידאו.

Lionel Messi shared an emotional call with his wife after winning the Copa America earlier this month ⬇️ pic.twitter.com/uAgvsQLkpx