אחרי 81 שנים: גיבור העל רובין יצא מהארון

81 שנים לאחר שהוצג לראשונה, גיבור העל המצוייר "רובין" יצא מהארון כבי-סקסואל. אתר "ההוליווד ריפורטר" דיווח הערב (שלישי) כי בחוברת הבאה של סדרת הקומיקס "באטמן: אגדות אורבניות" של חברת DC, גיבור העל מגיע לגילוי המשמעותי באמצע דו-קרב לצד חברו.

בקטע מהחוברת שתצא לאור בחודש דצמבר הקרוב, נראה בן דמותו של רובין - טים דרייק, מעלה את המחשבות הבאות: "היה לכם פעם רגע של הארה? כמו משהו שמציק או מתגרה בך? כאילו אתה יודע שאתה אמור להיות מתואם עם המוח שלך, אבל לא הכול הגיוני?".

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened



A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9