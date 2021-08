רוסיה ובריטניה הסתבכו עם איראן – בגלל תמונה

משרד החוץ בטהראן זימן (חמישי) את שגרירי רוסיה ובריטניה במדינה לשיחת נזיפה, לאחר שהצטלמו במתחם השגרירות באיראן ועוררו סערה. השניים שיחזרו תמונה מוועידת טהראן ב-1943, שבה התקיים מפגש פסגה בין נשיא רוסיה סטלין, נשיא ארצות הברית רוזוולט וראש ממשלת בריטניה צ'רצ'יל. בתמונה הושאר כיסא ריק לנציג האמריקני.

התמונה שעוררה סערה והתמונה המקורית מוועידת טהראן

באיראן ראו במעשה צעד קולוניאליסטי, שפוגע בעצמאות המדינה. שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "העם האיראני הראה, גם בשיחות על הסכם הגרעין, שגורלם לעולם לא ייקבע על ידי שגרירויות או מעצמות זרות".

השגריר הרוסי הביע צער על כך שפרסום התמונה גרם לדבריו ל"חוסר הבנה וטינה בקרב העם האיראני הידידותי". עוד הוא טען שהתמונה מייצגת את העמידה הבריטית-רוסית המשותפת במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית. בעיתון האיראני "טהראן טיימס" פרסמו דרישה ציבורית להתנצלות רשמית של שגריר בריטניה.

I saw an extremely inappropriate picture today.



Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.



The Iranian people have shown—including during the JCPOA talks—that their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q