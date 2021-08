ביידן: לא יכולנו לצאת מאפניסטאן ללא כאוס

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר הלילה (חמישי), כי אינו מאמין שיציאת הצבא האמריקני מאפגניסטאן הייתה יכולה להתנהל בצורה טובה יותר. בריאיון טלוויזיוני ראשון מאז ההתפתחויות הדרמטיות באפגניסטאן, סביב השתלטות הטליבאן על המדינה ברקע עזיבת הצבא האמריקני, אמר הנשיא האמריקני: "הרעיון שיש דרך לצאת ללא כאוס, לא יודע איך זה יכול לקרות".

EXCLUSIVE: Pressed on whether the U.S.'s exit from Afghanistan could have been handled better, Pres. Biden tells me, "The idea that somehow, there's a way to have gotten out without chaos ensuing—I don't know how that happens." https://t.co/j2MYMUJcdKpic.twitter.com/ua9T2q9wal