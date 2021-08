עדות מאפגניסטאן: "תינוקות הושלכו מעבר לגדר"

עדות של קצין בריטי ששוהה באפגניסטאן שפורסם היום (חמישי) ברשת "סקיי ניוז" עוררה הד תקשורתי רב בממלכה. לדברי הקצין, נשים אפגניות השליכו את התינוקות שלהן מעבר לגדרות תיל במאמץ למלטם מהמדינה לידי החיילים הבריטים. "ממש זרקו אותם מעבר לגדרות התיל. חלק מהילדים נלכדו בגדרות. זה היה נורא", הוא סיפר. בעקבות הריאיון אמר שר ההגנה הבריטי בן וואלס כי אמנם אינו מכיר את פרטי המקרה, אך בריטניה תדאג לחלץ מהמדינה משפחות שלמות ולא תפריד ביניהן.

Defence Secretary Ben Wallace tells Sky News about the UK's ongoing evacuation efforts at Kabul airport and is asked what's happening to the children being handed to soldiers.



Latest from Afghanistan: https://t.co/GoF8RO1WAO pic.twitter.com/iq2GCQGhlf