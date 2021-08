תיעוד: פעילות מוגברת באיראן לייצור אבקה לנשק גרעיני

חברת המודיעין "אינטל לאב" חשפה הערב (שלישי) עדויות לפעילות מוגברת במפעל האירני "ארדכאן", המשמש לייצור "עוגה צהובה" - אבקה מרוכזת של אורניום, המופקת בתהליך של סינון מעפרות אורניום, ומשמשת, בין השאר, ליצור דלק גרעיני ונשק גרעיני.

Significant Evidence of Production Activity at Ardakan #Yellowcake Plant - #Iran. A newly created Waste Pile outside the Plant Perimeter since April 2021 could indicate a technical issue with the sludge pipeline and gives an indication of the production activity on site. #JCPOA pic.twitter.com/zBS0O2unSV