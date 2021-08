הפיגוע בקאבול: לפחות 13 הרוגים, נפגעו גם ילדים וחיילים אמריקנים

פיצוץ אדיר נשמע היום (חמישי) ליד שדה התעופה הבין לאומי בקאבול. לפי כלי תקשורת בארצות הברית, מדובר במחבל מתאבד שהתפוצץ מחוץ לשדה - ישנם הרוגים אפגניים ולפחות שלושה פצועים בקרב חיילי המרינס במקום. משרד ההגנה הטורקי מדווח על נפגעים בקרב הכוחות הטורקיים.

גורם בטליבאן מסר כי לפחות 13 בני אדם נהרגו בפיגוע, כולל ילדים. עוד לפי הדיווחים, נפצעו בפיצוץ גם שומרים רבים של הטאליבן שהיו מחוץ לנמל התעופה. בתוך כך, השגרירות האמריקנית בקאבול פרסמה אזהרה לאזרחים האמריקנים הנמצאים סמוך לשער "אבבי" לעזוב מיידית את המקום. דובר הפנטגון ג'ון קירבי אישר: "הפיצוץ גרם למספר לא ידוע של נפגעים".

לפי רשת "פוקס ניוז", הפיגוע התרחש בשתי זירות. גורמים אמריקניים מסרו לכלי התקשורת כי המתקפה התחילה ממחבל עם חגורת נפץ ולאחר מכן היה קרב יריות. כל שערי נמל התעופה סגורים כעת, אותם גורמים תיארו זאת כ"מתקפה מורכבת". שליח "סקיי ניוז" בקאבול דיווח כי המחבל המתאבד פוצץ את עצמו באזור ההיקפי של נמל התעופה ולא בתוכו. לדבריו, הפיצוץ אירע בתעלת ביוב, שמובילה לעמדות האמריקניות והבריטיות.

Terrible scenes from outside the emergency hospital in Kabul via ⁦@TOLOnews⁩ pic.twitter.com/J7sU4w70jX