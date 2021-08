ביידן על הפיגוע בקאבול: "נגרום לכם לשלם"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר הלילה (שישי) בנאום בבית הלבן בנוגע למצב באפגניסטאן כי דאעש אחראי על המתקפה בקאבול וארה"ב: "תגרום להם לשלם". ביידן הביע צערו על ההרוגים בפיגוע הקטלני בקאבול שגבה את חייהם של 80 איש לפחות, מתוכם 13 מהכוחות האמריקנים, וערך דקת דומייה לזכרם במסיבת העיתונאים. ארגון הטרור דאע"ש לקח אחריות על הפיגוע המשולב, שכלל מחבל מתאבד וירי באזרחים. 140 נפצעו בפיגוע.

"אנחנו שבורי לב וזועמים. אלה אמריקנים שנתנו את חייהם, הם היו גיבורים שעסקו במשימה של הצלת חיי אחרים", אמר הנשיא האמריקני. בנוגע לפיגוע, עליו קיבל דאעש אחריות, אמר כי במשך שבועות דאעש מתכנן התקפות נגד הצבא האמריקני באפגניסטאן והזהיר את מי שאחראי על הפיגוע: "אלה שביצעו את המתקפה הזאת, וכל מי שרוצה לפגוע באמריקה, צריכים לדעת: אנחנו לא נשכח, לא נסלח, אנחנו נרדוף אתכם ונגרום לכם לשלם".

ביידן בנאומו הלילה בבית הלבן. צילום: רויטרס

ביידן שיתף מחוויתיו האישיות במהלך הנאום: "אנחנו יודעים קצת מה המשפחות של הגיבורים האמיצים האלה חשות היום, אתה מרגיש כאילו אתה נשאב לחור שחור ואין דרך החוצה. הלב שלי יוצא אליכם". הנשיא הביע הזדהות גם עם האזרחים האפגנים שנהרגו בפיגוע: "הלב שלנו יוצא אל המשפחות האפגניות שאיבדו את אהוביהם, חלקם ילדים קטנים, במתקפה האכזרית הזו".

BREAKING: Pres. Biden says he's ordered his commanders "to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership and facilities."



"We will respond with force and precision at our time, at the place we choose and the moment of our choosing." https://t.co/u1aILyFJgk pic.twitter.com/cpp5OAiVXu