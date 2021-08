שר הביטחון הבריטי: "מודאגים מעוד מתקפות באפגניסטאן"

שר הבטחון הבריטי, בן וואלס, התייחס הבוקר (שישי) לפיגוע בבירת אפגניסטאן קאבול בזמן פעולות החילוץ בנמל התעופה. בריאיון שהעניק לרדיו BBC אמר כי הוא מודאג ממתקפות נוספות. לדבריו, "לדאע"ש יש כוונה. יש להם את היכולת. עד שנצא, יש איום מוחלט על כוחותינו". בתוך כך מניין ההרוגים חצה את ה-100.

הוא הוסיף: "נכנסנו לשלבים האחרונים של הפינוי מנמל התעופה בקאבול. מתקני הבידוק במלון בארון בקאבול – נסגרו. לא ייקראו אנשים נוספים לנמל התעופה לפינוי. האיום גובר ככל שאנו נשארים בקאבול. דומה כי המערב חושב שאתה יכול פשוט להכנס ולפתור בעיות כמו אפגניסטאן, עלייך לנהל אותן ולהיות שם לטווח ארוך".

בתוך כך, ספרד עדכנה כי סיימה את מבצע הפינוי של אנשיה מאפגניסטאן. נשיא טורקיה ארדואן אמר כי לא קיבל החלטה סופית האם להענות לבקשת טליבאן לסייע בנמל התעופה בקאבול, זאת בשל חששות ביטחון.

מניין האזרחים ההרוגים בפיגוע עלה הלילה ל-95. גורם בטליבאן אמר כי לפחות 28 מההרוגים הם מאנשיו. הגורם הוסיף כי אין סיבה להאריך את מועד יציאת הכוחות הזרים. לפי גורם בטחוני מערבי, קצב הפינויים עולה בשל המתקפה.

BREAKING: Pres. Biden says he's ordered his commanders "to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership and facilities."



"We will respond with force and precision at our time, at the place we choose and the moment of our choosing." https://t.co/u1aILyFJgk pic.twitter.com/cpp5OAiVXu