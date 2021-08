האלבום שעולם המוזיקה חיכה לו יותר משנה

המוזיקאי, איש העסקים, ויש שיאמרו המועמד לנשיאות לשעבר קנייה ווסט, הוציא היום (ראשון) את אלבומו העשירי, שהיה אמור לצאת לפני יותר משנה, אך נדחה שוב ושוב על ידי הראפר המוערך, שמעולם לא היה חף מתקריות שנויות במחלוקת. האלבום החדש, "דונדה", שנקרא על שם אמו של ווסט, כולל 27 שירים ומתפרס על פני כמעט שעתיים שלמות.

השנה האחרונה הייתה סוערת עבור הראפר בן ה-44, שהספיק בקריירה בת שני העשורים שלו לזכות ב-22 פרסי גראמי. בשנת 2020, הספיק ווסט גם לסיים את נישואיו המתוקשרים עם קים קרדשיאן, וגם לרוץ לנשיאות בתור מועמד עצמאי, עד שנדחקה לשוליים העובדה שהודיע על השקת אלבום חדש ב-24 ביולי אשתקד. התאריך הגיע, ושום אלבום לא נראה באופק במשך שנה.

עד שהגיע חודש יולי האחרון, בו הודיע ווסט כי יערוך מסיבת השקה חגיגית לאלבום שלו באצטדיון מרצדס בנז באטלנטה. האירוע התקיים ב-22 ביולי, וביום שלאחריו היה אמור לצאת האלבום המיוחל, אלא שהשקתו שוב נדחתה. על פי דיווחים, ווסט החליט שלא לשחרר את האלבום, ונשאר באחד מחדרי ההלבשה באצטדיון עצמו כדי להמשיך להקליט אותו. אוהדים באירוע ספורט שהתקיים בו בימים שלאחר מכן אפילו תיעדו אותו מסתובב ביניהם.

So apparently Kanye West is still walking around Mercedes-Benz Stadium in his #DONDA release party fit. 💀😂 pic.twitter.com/JTwCpKXKzr