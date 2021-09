משבר האקלים: פי 5 יותר אסונות טבע מבשנות ה-70

משבר האקלים | ארגון המטאורולוגיה של האו"ם פרסם היום (רביעי) מחקר לפיו מספר אסונות הטבע שנגרמו כתוצאה משינויי האקלים עלה פי חמישה במשך 50 השנים האחרונות, מאז שנות ה-70. עוד קבע המחקר כי האסונות הללו הביאו למותם של יותר משני מיליון בני אדם. נוסף לכך, בארגון מעריכים שהנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מאסונות אלה עומד על 3.64 טריליון דולרים. בארגון ערכו מחקר מקיף בשם "אטלס", שבחן 11 אלף אסונות בין השנים 1979-2019. לדברי החוקרים, אירועי מזג אוויר קיצוניים נהפכים רווחים יותר בשל ההתחממות הגלובלית.

Over the past 50 years, weather, climate and water extremes killed 115 people and cost US$ 202 million on average per day

The number of disasters has increased, as have economic losses, because of #climatechange

But the death toll has declined because early warnings save lives