רשמית: להקת אבבא מתאחדת אחרי 39 שנים

אחרי שבוע של רמזים אותם פיזרו באתר הרשמי וברשתות החברתיות, להקת הפופ השוודית "אבבא" הכריזה הערב (חמישי) על איחוד - 39 שנים מאז שהתפרקו. במשדר חגיגי ששודר מלונדון ושטוקהולם במקביל והועבר בעמוד היוטיוב של הלהקה, בישרו שניים מחבריה על הוצאת אלבום חדש בשם Voyage ובו עשרה שירים חדשים שהקליטו לאחרונה. בנוסף שוחרר קליפ לשיר חדש בשם I Still Have Faith In You. בתום המשדר שוחרר שיר שני ששמו Don't Shut Me Down.

צפו בקליפ לשיר החדש של הלהקה I Still Have Faith In You

אלבומה החדש של הלהקה ייצא ב-5 בנובמבר. בנוסף, ביום שלישי הבא תחל מכירת כרטיסים למופע רשמי חדש, כשאת מקומם של חברי הלהקה יחליפו הולוגרמות. בקליפ לשירם החדש נראה המפגש שערכו חברי הלהקה, במסגרתו הקליטו את השירים החדשים באולפן הקלטות והצטלמו בחליפות מיועדות לצילום ההולוגרמות. מכירת הכרטיסים להופעה, שתתקיים בארנה על שם המלכה אליזבת בלונדון (במועד שטרם פורסם) - תחל ביום שלישי הקרוב.

האזינו לסינגל השני של הלהקה - Don't Shut Me Down

ביום חמישי שעבר השיקה הלהקה אתר אינטרנט חדש בשם Abba Voyage, בו הזמינה את המעריצים להירשם כדי לקבל עדכונים אודות האיחוד. עוד באותו יום דיווח עיתון "הסאן" הבריטי כי שיר ראשון שהוקלט לרגל המופע, ישוחרר השבוע. לקראת האירוע, העבירה הלהקה ביום שני האחרון את כל הקטלוג המוזיקלי שלה לרשת החברתית "טיקטוק", ובנוסף פתחה בו עמוד רשמי.

בשנת 2018 דווח כי הלהקה צפויה לצאת לסיבוב הופעות וירטואלי באמצעות הולוגרמות. עוד דווח כי לרגל המופע צפויה הלהקה להקליט שני שירים חדשים. בחודש אפריל האחרון אמר חבר הלהקה ביורן אנדרסון בריאיון לעיתון "טיימס" כי ההכנות למופע חודשו לאחר שהופסקו בעקבות מגפת קורונה. הוא סיפר שבחודש ספטמבר 2020 חברי הלהקה הקליטו חמישה שירים חדשים במקום השניים שתוכננו, מעין פיצוי למעריצים שנאלצו להמתין יותר מתמיד.

בשנה הבאה צפויה הלהקה לציין 50 שנה להקמתה. בשנת 1974 זכתה בתחרות האירוויזיון עם השיר "ווטרלו" ומאז זכו להצלחה בין לאומית. הלהקה שפעלה בשנים 1972 עד 1983, הוציאה שמונה אלבומי אולפן. אלבום האוסף שהוציאו במלאת 20 שנה להקמת הלהקה ABBA Gold, הוא אחד האלבומים הנמכרים בהיסטוריה - עם מכירות של יותר מ-30 מיליון עותקים.