תיעוד: ניו יורק הוצפה, הרכבת התחתית הושבתה

אדם אחד טבע הלילה (חמישי) למוות בהצפות שפקדו את ניו יורק. רשת CNN דיווחה כי כל קווי הרכבת התחתית הושהו בשל גשמים כבדים וישנן התרעות מפני טורנדו. בעיריית ניו יורק ציינו כי יש צפי לעיכובי תנועה משמעותיים ואמרו כי כבישים ייסגרו. "הימנעו מנסיעות שלא לצורך", ביקשו בעירייה מהתושבים. ראש עיריית ניו-יורק, ביל דה-בלאסיו, הכריז על מצב חירום בעיר.

הלילה ירדו בסנטרל פארק כ-79 מילימטר של גשם בשעה אחת – הכי הרבה שנמדד אי פעם במקום. בעיר הכריזו על איסור על נסיעה בארבע השעות הקרובות. אך ורק רכבי חירום מורשים לנסוע ברחובות וכבישים המהירים בעיר.

#WATCH as a tornado moves through Hurlock, MD on Wednesday. There were multiple confirmed tornadoes in the northeast on Wednesday as the remnants of #Ida moved through. Crews from local National Weather Service Office will conduct surveys in the coming days. #MDwx pic.twitter.com/SMOFxTSOsh