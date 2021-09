"הושפע מדאעש": שישה נפצעו בפיגוע דקירה בניו זילנד

פיגוע בניו זילנד: מחבל דקר הבוקר (שישי) ופצע שישה אנשים בסופרמרקט באזור אוקלנד. ראש הממשלה הניו זילנדלית ג'סינדה ארדרן מסרה: "התוקף הושפע מהאידיאולוגיה של דאעש, מדובר באירוע טרור". שלושה מהפצועים במצב קריטי, אחד נפצע קשה ושניים בינוני. עדת ראייה לאירוע העידה כי התוקף "רץ כמו משוגע. הוא תקף אנשים וכל מה ששמעתי היו צרחות".

#BREAKING: New Zealand PM #Ardern says the stabbing incident was a terror attack by a Sri Lankan man, who was inspired by #ISIS



The assailant stabbed shoppers before was shot dead by the police. #IslamicTerrorist #NewZealand pic.twitter.com/5oPYVc25HW