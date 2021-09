מדבדב הדהים את ג'וקוביץ' וזכה באליפות ארה"ב

הטניסאי הסרבי נובאק ג'וקוביץ' הפסיד בגמר אליפות ארה"ב הפתוחה ופספס הזדמנות להפוך לטניסאי המעוטר בהיסטוריה. את התואר קטף דניל מדבדב הרוסי בן ה-25, שניצח את ג'וקוביץ' בשלוש מערכות, וזכה בתואר ה"גראנד סלאם" הראשון שלו. אם היה מנצח בגמר, היה זוכה הסרבי בתואר ה"גרנד סלאם" ה-21 בקריירה שלו, אך נותר בשורה אחת עם רוג'ר פדרר ורפאל נדאל, המחזיקים יחד עמו ב-20 תארי "גרנד סלאם" כל אחד.

מערכה ראשונה: 4-6 למדבדב

הרוסי שבר את הסרבי כבר במשחקון הראשון. לאחר מכן שני הטניסאים שמרו על ההגשות שלהם, ג׳וקוביץ׳ פספס שתי הזדמנויות להשוות, והשבירה בהתחלה הספיקה למדבדב כדי לזכות במערכה, ולג׳וקוביץ׳ לשבור מחבט.

