"הפך לאימפוטנט בגלל החיסון": הציוץ של ניקי מינאז', הסערה - ותגובת שר הבריאות

הזמרת וכוכבת הרשת ניקי מינאז' כתבה בחשבון הטוויטר שלה כי בן דודה מטרינידד וטובגו לא יתחסן נגד קורונה משום שחברו, שקיבל את הזריקה, הפך אימפוטנט. "האשכים שלו התנפחו, הוא היה אמור להתחתן וארוסתו ביטלה את החתונה. ודאו שאתם מרגישים בנוח עם ההחלטות שלכם", כתבה מינאז' ועוררה סערה ברשת החברתית. לציוץ הגיבו אתמול (רביעי) שר הבריאות של טרינידד טרנס דייליסינג ואפילו היועץ הבכיר לנשיא ארצות הברית, ד"ר אנתוני פאוצ'י.

שורה של מגישים בתוכניות בארצות הברית צחקו מינאז' ושר הבריאות של טרינידד מתח עליה ביקורת. "בדקנו את הטענות. לרוע המזל בזבזנו כל כך הרבה זמן בבדיקת הטענה השקרית הזו", אמר השר. "אני לא מאשים אותה בכלום, אבל היא צריכה לחשוב פעמיים לפני שהיא מפיצה מידע לא מבוסס". ד"ר פאוצ'י ציין שיש מידע כוזב רב ברשתות החברתיות. המדען הראשי של ממשלת בריטניה היה חריף יותר ואמר שמינאז' צריכה להתבייש בעצמה על הפצת מידע שקרי.

