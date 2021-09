מחקר: המנה השלישית שיפרה פי 20 ויותר את ההגנה מפני מחלה קשה

מחקר חדש שבוצע בישראל מצביע על יעילות גבוהה של מנת הדחף, החיסון השלישי של חברת פייזר, במניעת הדבקה ובמניעת מחלה קשה ועל זינוק של פי עשרה בהגנה החיסונית בעקבותיו. המחקר שנעשה בידי צוות ממכון ויצמן למדע, משרד הבריאות, הטכניון, האוניברסיטה העברית ומכון גרטנר במרכז הרפואי שיבא ומכון KI, התפרסם היום (חמישי) בכתב העת הרפואי The New England Journal of Medicine וממנו עולה כי מי שקיבלו את מנת הבוסטר השלישית היו מוגנים פי עשרה ויותר מפני הדבקה ופי 20 מפני תחלואה קשה, בהשוואה למי שחוסן בשתי מנות בלבד לפני חמישה חודשים.

תוצאות מחקר חדש שפורסם היום באחד מכתבי העת היוקרתיים ביותר בתחום הרפואה וחתומים עליו חוקרים מהמוסדות המובילים בישראל מעידות כי החיסון השלישי מגביר את יעילות החיסון פי עשרה. הדיווח של @kettydor ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/76qVrtLMk7 — כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2021





שלשום פורסם בכאן חדשות כי תוצאות ראשוניות של המחקר הסרולוגי הראשון בעולם שנעשה בבית החולים שיבא ובדק את רמת הנוגדנים לאחר המנה השלישית הצביע על רמת נוגדנים הגבוהה פי עשרה שבוע לאחר קבלת המנה השלישית לעומת רמת הנוגדנים שנמצאה בגוף שבוע לאחר קבלת המנה השנייה.

יעילות החיסון השלישי: מתוצאות ראשוניות של המחקר הסרולוגי הראשון בעולם שבודק את רמת הנוגדנים לאחר המנה השלישית – עולה שרמת הנוגדנים שבוע לאחר קבלת המנה השלישית גבוהה פי 10 מרמת הנוגדנים שבוע לאחר המנה השנייה@kettydor #חדשותהערב pic.twitter.com/BujwwGaHzz — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2021

עם צאת החג עדכן משרד הבריאות כי 8,586 בני אדם אובחנו אתמול עם קורונה, מתוך כ-150 אלף בדיקות. שיעור הבדיקות החיוביות - 5.93%. מצבם של 654 חולים - קשה, מהם 237 במצב קריטי ו-186 מונשמים. מקדם ההדבקה ממשיך לעלות והגיע ל-1.14. במתחמי הבדיקות נערכים כעת לעשרות אלפים שיגיעו מדי יום להיבדק לקראת חג הסוכות.

במתחמי בדיקות הקורונה נערכים עם צאת החג להגעת המונים לקראת חג הסוכות. @sharonidan מדווח ממתחם הבדיקות בתל אביב#חדשותהערב pic.twitter.com/6CDRrYBU1D — כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2021





בד בבד, שבוע לפני הדד ליין המיועד של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לחלוקת החיסון השלישי, בסוכנות המזון והתרופות (ה-fda) מפרסמים דו״ח מהוסס. במסמך של 23 עמודים, הניתוח הראשון של הסוכנות על הבוסטר של פייזר, נכתב שמהמידע שנאסף, גם מישראל, ניכרת העלייה בתגובה החיסונית, אך שהחיסונים עדיין מספיקים כדי למנוע תחלואה קשה של קורונה, גם בלי בוסטר.