נציגי מד"א יחלקו ערכות בדיקה בבתי ספר היום וביום ראשון

שינוי במבצע בדיקות האנטיגן לתלמידים אחרי סוכות: נציגי מד"א יחלקו היום (שישי) וביום ראשון ערכות בדיקה בחלק מבתי הספר, במקום שההורים יגיעו לקחת אותן. המורים אמורים לסמן מי מהתלמידים קיבל את הערכה. בבתי ספר בהם לא תתבצע חלוקה, ההורים מתבקשים לאסוף את הערכות בנקודות של מד"א.

ערכות הבדיקה מיועדות לילדים בני שנתיים ותשעה חודשים עד 12 ושלושה חודשים, והן יחולקו במוסדות הלימוד ובמתחמים לבדיקות מהירות עד 29 בחודש. מגן דוד אדום יפעיל גם בסוף השבוע את מערך הבדיקות המהירות. אנשי הארגון יתפרסו בכ-190 עמדות בדיקה מהירה ברחבי הארץ, בהן גם מתחמי היבדק וסע.

מנהל מחלקת הקורונה בבית חולים השרון, ד"ר דרור דיקר, הזהיר הבוקר בריאיון לכאן רשת ב מפני שילוב של תחלואה בשפעת ובקורונה יחד בחורף הקרוב. "למזלנו לא היה לנו בשנה שעברה 'שרונה' - שילוב של שפעת וקורונה. אבל השנה אנחנו מאוד חוששים מזה", אמר ד"ר דיקר בריאיון לרן בנימיני בתוכנית הבוקר הזה. "אם אנשים יגיעו עם השילוב הזה, לא יהיו מספיק מיטות כדי לקלוט אותם, המערכת לא תוכל להכיל אותם. לכן ההתחסנות קריטית. אנחנו צריכים למנוע בכל דרך תחלואה בשפעת".

ד"ר דיקר העיד כי "כמעט באופן מוחלט החולים שמתאשפזים אצלנו - בגיל 90-20 - אלו חולים לא מחוסנים בכלל". הוא הוסיף: "זאת בעיה קשה, כי אנחנו רואים אצלם את המחלה הקשה ביותר שראינו בגלים הראשונים. מעט מאוד, מספרים בודדים, התחסנו בשתי מנות. אנחנו רואים בפירוש את ההבדל, אצל אלה שהתחסנו המחלה שונה, פחות סוערת, יותר קלה לטיפול, והרוב המוחלט יוצא בחיים מבית החולים. רוב המתים לא התחסנו. יש גם אנשים מחוסנים עם מחלות רקע קשות, שהשילוב עם הקורונה מוביל לצערנו לתמותה".

לדבריו, "אנחנו רואים בעיניים מי מגיע אלינו, מה חומרת המחלה ומה הסוג שלה, ואנחנו יודעים שאלה שהתחסנו, גם אם הם חולים, יכולים לצאת מזה בצורה הרבה יותר קלה וטובה. אנחנו מטפלים בכל אחד שמגיע. בימים שיש כלים למנוע את המחלה הזאת, התסכול בצוות הוא מאוד גדול".

אתמול פורסם מחקר ישראלי חדש שמצביע על יעילות גבוהה של המנה השלישית של חברת פיזר במניעת הדבקה ובמניעת מחלה קשה, ועל זינוק של פי עשרה בהגנה החיסונית בעקבותיו. המחקר שנעשה בידי צוות ממכון ויצמן למדע, משרד הבריאות, הטכניון, האוניברסיטה העברית, מכון גרטנר במרכז הרפואי שיבא ומכון KI, התפרסם בכתב העת הרפואי "The New England Journal of Medicine" וממנו עולה כי מי שקיבלו את מנת הבוסטר השלישית היו מוגנים פי עשרה ויותר מפני הדבקה ופי 20 מפני תחלואה קשה, בהשוואה למי שחוסן בשתי מנות בלבד לפני חמישה חודשים.