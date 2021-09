רגע לפני האיחוד: כוכב "סקס והעיר הגדולה" מת בגיל 57

השחקן האמריקני ווילי גרסון, ששיחק בסדרת הטלוויזיה "סקס והעיר הגדולה", מת בגיל 57. כך הודיע הלילה (רביעי) בנו נתן גרסון. "אני כל כך אוהב אותך אבא. נוח בשלום על משכבך. אני שמח כל כך שזכית לשתף אותי בכל ההרפתקאות שלך וזכית להשיג כל כך הרבה", כתב הבן בחשבון האינסטגרם שלו. על פי כמה דיווחים גרסון מת בתום התמודדות ממושכת עם סרטן הלבלב.

גרסון גילם את דמותו של סטנפורד בלאץ', חברה של הגיבורה הראשית קארי בראדשו, אותה גילמה שרה ג'סיקה פראר. גרסון השתתף בסדרה בשנים 1998 עד 2004 וכן בשני סרטי ההמשך שלה. לאחרונה אף לקח חלק בצילומי עונת האיחוד של הסדרה. עוד קודם לכן, גילם את דמותו של מוזי בסדרה "צווארון לבן", בשנים 2014-2009.

רשת הכבלים האמריקנית HBO, בה שודרה הסדרה, פרסמה את ההודעה הבאה: "כמו על המסך, כך גם בחייו, ווילי גרסון היה חבר מסור ואור גדול לכולם. הוא יצר את אחת הדמויות האהובות בפנתיאון של HBO והיה חלק ממשפחתנו במשך כמעט 25 שנים. אנחנו המומים לגלות על מותו ושולחים את תנחומינו למשפחתו וחבריו".

השחקנית סינת'יה ניקסון, שגילמה את מירנדה בסדרה, כתבה באינסטגרם: "אני עצובה כל כך על שאיבדנו את ווילי. כולנו אהבנו אותו ונהנינו לעבוד איתו. הוא היה מצחיק בלי סוף על המסך ובחיים עצמן. לבי יוצא לבנו נתן, אני מקווה שאתה יודע כמה הוא אהב אותך".

גם קים קטרל, שגילמה את סמנתה בסדרה ובחרה לאחרונה שלא להשתתף בעונת האיחוד, צייצה בטוויטר: "חדשות כל כך עצובות ואובדן עצוב להחריד למשפחת 'סקס והעיר הגדולה'. תנחומיי".

מותו המפתיע של גרסון אירע יממה לאחר ששוחרר קליפ ראשון ובו מספר פריימים מתוך עונת האיחוד ששמה And Just Like That. בסרטון, שמציג את הסדרות החדשות והעונות החדשות לסדרות של רשת HBO Max, נראות שלוש גיבורות הסדרה - שרלוט, קארי ומירנדה וכן מיסטר ביג. צילומי הסדרה החלו ב-11 ביוני והיא צפויה לעלות בסוף 2021.