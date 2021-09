הקונגרס בארה"ב אישר ברוב גדול את הסיוע לישראל במימון מיירטי כיפת ברזל

הקונגרס בארצות הברית אישר הערב (חמישי) את העברת המימון למיירטי כיפת ברזל עבור ישראל. ההצבעה עברה ברוב גדול, 280 מחוקקים תמכו בהצעה, רק שמונה התנגדו לה. בין

יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה בדיון על כיפת ברזל: "זו מערכת הגנתית שנועדה להציל חיי אזרחים. העברת חוק זה תסמל אחדות בקונגרס למען בטחונה של ישראל. ביטחון ישראל חיוני לבטחון אמריקה. הקונגרס תומך בשלום באזור. קוראת לכולם לתמוך בחוק".

המחוקקת הדמוקרטית ממוצא פלסטיני, ראשידה טליב, הביעה בדיון את התנגדותה להעברת הסיוע לישראל וטענה שהיא זו שיזמה את העימות בעזה. "ישראל היא שפתחה במערכה ותקפה מתפללים באל אקצה ועכשיו רוצים לתת מיליארד דולר לישראל. זה אבסורדי ולא מוצדק. עלינו להתנגד למכירת נשק לכל מדינה בעולם שאינה שומרת על זכויות אדם. ישראל היא מדינת אפרטהייד", אמרה.

You know the truth but choose to ignore it. The Iron Dome protects Israel against Hamas' war crimes including its indiscriminate firing of rockets at civilians. The U.S. has declared Hamas a terror organization – your actions help to protect terrorists against a democracy! https://t.co/F2Wpw0VmB4