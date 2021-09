נשיא ארה"ב ביידן יתחסן הערב במנה שלישית

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן יקבל הערב (שני) את מנת החיסון השלישית לקורונה, כך הודיע הבית הלבן. ביידן יקבל את מנת הבוסטר הערב בשעה 20:00 שעון ישראל, לאחר שה-FDA אישר את מתן הזריקה לאוכלוסייה המבוגרת בארה"ב.

מנהל המזון והתרופות האמריקני הצביע לפני כעשרה ימים בעד מתן החיסון לבני 65 ומעלה ולקבוצות סיכון. הצבעה זו עברה פה אחד, בעוד פאנל המומחים של הרגולטור האמריקני התנגד למתן החיסון לכל האוכלוסייה. הנימוקים שניתנו לדחיית ההצבעה היו היעדר מידע מספיק על נחיצות החיסון בקרב כלל האוכלוסייה. לעומת זאת, בכל הקשור לבני 65 ומעלה ואוכלוסייות סיכון, הצביעו חברי הפאנל פה אחד בעד אישורו.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO