ביידן קיבל את הבוסטר: "יודע שאני לא נראה יותר מ-65"

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קיבל אמש (שני) את המנה השלישית של החיסון לקורונה, כמה ימים לאחר שהרשויות בארצו אישרו את מתן מנת הדחף לבני 65 ומעלה ולקבוצות נוספות.

ביידן, בן 78, התבדח עם אנשי התקשורת שסיקרו את המעמד ואמר להם: "אני יודע שזה לא נראה כך, אבל אני מעל 65. הייתי רוצה, הרבה מעל". בנימה רצינית יותר אמר הנשיא האמריקני כי מנת הדחף חשובה אך הדבר החשוב ביותר הוא שרבים ככל האפשר יתחסנו. ביידן ציין כי לא סבל מתופעות לוואי לאחר החיסון הראשון והחיסון השני והוא מקווה שכך יהיה גם עכשיו.

President Biden, 78, received his third dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine, days after federal regulators approved Pfizer boosters for Americans 65 years and older, as well as those with medical conditions and jobs placing them at higher risk. https://t.co/c6WFWKzrxZ pic.twitter.com/JGAmawpU2G