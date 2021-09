סטודנטית האשימה את ישראל ברצח עם, סגנית הנשיא ענתה: "חשוב שקולך יישמע"

השתיקה של האריס: סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס התארחה אתמול (שלישי) באוניברסיטה בווירג'יניה, וכשסטודנטית במקום האשימה את ישראל ב"רצח עם" - ענתה לה סגנית הנשיא בנועם, מבלי להתייחס כלל להאשמה החמורה.

צפו בשאלה ובתשובה של האריס

הסטודנטית דיברה על "רצח העם האתני" שמתרחש בישראל כלפי אזרחיה הערבים. מלבד זאת טענה הסטודנטית שבמקום לממן בריאות ציבורית, כספי משלם המסים האמריקני ממנים את ישראל וסעודיה.

קמלה האריס ענתה לסטודנטית שהיא שמחה שהיא הביעה את דעתה ושמדובר "באמת שלה ובקול שלה". עוד היא הוסיפה כי הסטודנטית מדברת מהניסיון שלה וקולה צריך להישמע."דמוקרטיה נמצאת בנקודה החזקה ביותר שלה כשכולם משתתפים. היא נמצאת בנקודה החלשה ביותר כשאנשים נותרים בחוץ".

האריס הוסיפה כי היא מאמינה באחדות אבל לא בלדכא קולות בשם האחדות: "בואו לא נקרא לזה אחדות כי זה לא מה שזה", זה לא מה שזה. הנקודה שהעלית פה בקשר למדיניות הקשורה למזרח התיכון - עדיין יש לנו דיונים בריאים במדינה שלנו על מה נכון וקולו של אף אחד לא אמור להיות מדוכא בקשר לכך". לדברים שאמרה הסטודנטית על "רצח העם" שמבצעת ישראל - האריס לא התייחסה.

השגריר לשעבר בישראל, דייויד פרידמן, תקף את האריס בעקבות האירוע - "מביש. יש אמת ויש שקר. אף אחד לא זכאי לאמת משל עצמו. המתקפה על ישראל היא שקרית לחלוטין וסגנית הנשיא הייתה צריכה להכריז על כך".

Shameful. There is truth and their are lies. No one is entitled to their personal truth. This attack on Israel is simply a lie and VPOTUS should have called that out.https://t.co/leLOO5C6Cs #FoxNews