חגיגה במחצית: הוכרזו האומנים שיופיעו בגמר הסופרבול

ליגת הפוטבול האמריקנית (ה-NFL), נותנת החסות "פפסי" וחברת ההפקה "רוק ניישן" הודיעו היום (שישי) שחמישה אמנים יובילו את מופע המחצית של גמר הסופרבול - הראפרים ד"ר דרה, סנופ דוג, אמינם, קנדריק לאמאר והזמרת מרי ג'יי בלייג'. גמר הסופרבול יערך השנה באצטדיון "SoFi" באינגלווד, קליפורניה, ב-13 בפברואר 2022.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si