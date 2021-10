38 מטוסים פלשו בו זמנית: המסר המאיים של סין למערב

טייוואן דיווחה הלילה (שבת) על הפלישה הגדולה אי פעם של חיל האוויר הסיני למרחב האווירי שלה, כש-38 מטוסים טסו בשני גלים בשמי טייוואן, זאת בזמן שהסינים ציינו את יום השנה להקמת הרפובליקה העממית. משרד ההגנה הטייוואני מסר כי מטוסי קרב הוזנקו כדי להזהיר את המטוסים הסיניים ומערכות טילים נפרסו.

25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx