יום שני ברצף: 39 מטוסים סיניים עברו מעל טייוואן

טיוואן דיווחה הלילה (ראשון) על 39 כלי טיס סיניים שטסו בשני גלים במרחב האווירי שלה. מדובר בלילה השני ברציפות שסין שולחת עשרות מטוסים לאזור, כשאתמול טייוואן דיווחה על הפלישה הגדולה ביותר אי פעם של חיל האוויר הסיני למרחב האווירי שלה, כש-38 מטוסים טסו בשני גלים בשמי טייוואן, בזמן שהסינים ציינו את יום השנה להקמת הרפובליקה העממית.

גם הפעם טיוואן שלחה מטוסי קרב כדי להזהיר את המטוסים הסיניים. שר ההגנה הטייוואני ציין שלאורך היום עברו במרחב האווירי של ארצו 20 מטוסים, ובלילה פלשו לשטחה האווירי עוד 19.

19 PLA aircraft (J-16*12, SU-30*6 and KJ-500 AEW&C) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on the night of October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/Vl6bWi8Cem pic.twitter.com/6IK77Bd3wY