דיווחים על תקלות בווטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק

תקלה עולמית: גולשים ברחבי העולם מדווחים הערב (שני) על תקלות במספר אתרים, אפליקציות ורשתות חברתיות פופולריות, שנמשכות כבר זמן רב. בשעות הערב החלו דיווחים על תקלות ברשתות החברתיות הפופלריות פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם, כמו גם ביישומון ההודעות וואטסאפ ובאתרים גוגל ואמזון.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.