טורינו נבחרה לארח את אירוויזיון 2022

טורינו שבצפון איטליה נבחרה להיות העיר המארחת של אירוויזיון 2022. היא גברה על 16 הצעות אחרות שהוגשו. חצאי הגמר יתקיימו בפאלה אולימפיקו ב-10 וב-12 במאי, הגמר יתקיים בשבת 14 במאי 2022. זו העיר האיטלקית השלישית אי פעם שתארח את התחרות.

