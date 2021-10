לפיד ייפגש השבוע בוושינגטון עם בלינקן ושר החוץ של איחוד האמירויות

פגישה משולשת בוושינגטון: במהלך ביקור שר החוץ יאיר לפיד בארצות הברית הוא ייפגש עם מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן ושר החוץ של איחוד האמירויות, השיח עבדאללה בן זאיד - כך פורסם הערב (שבת).

השלושה ידונו בהתקדמות ביחסי ישראל-איחוד האמירויות במהלך השנה שחלפה מאז שנחתם הסכם השלום בין המדינות, כמו גם על הזדמנויות נוספות לקידום השלום במזרח התיכון ועל נושאי ביטחון ויציבות אזוריים. בנוסף לפגישה המשולשת, יקיים לפיד פגישה מדינית עם מזכיר המדינה בלינקן.

"מצפה לקבל את פניהם בוושינגטון של שר החוץ לפיד ושר החוץ בן זאיד, שיתופיי מישראל ומאיחוד האמירויות, כדי לדון בהישגים מאז נחתמו הסכמי אברהם ובעניינים חשובים נוספים", צייץ בלינקן.

I look forward to welcoming @YairLapid and @ABZayed, my counterparts from Israel and the UAE, to Washington next week for meetings to discuss accomplishments since the signing of the Abraham Accords and other important issues.