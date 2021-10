עד הפעם הבאה: אדל חוזרת, אבל אל תמהרו להיקשר

זה קורה אחת לכמה שנים. כשהימים מתחילים להתקצר ובחוץ מתחיל להתקרר, אחרי חרושת שמועות ודיווחים לא מאומתים ברשתות החברתיות ובאתרי הרכילות - פתאום, משום מקום - היא חוזרת. השבוע, שש שנים בדיוק מאז שיצא האלבום האחרון שלה ויותר מארבע שנים אחרי שירדה מהבמה בפעם האחרונה - אדל, אולי אחת הזמרות המצליחות במאה ה-21, תשחרר סינגל ראשון מתוך אלבום חדש, לשמחתם של מיליוני מעריצים בעולם וגם כאן בישראל.

כפי שבטח קראתם, שמעתם או זכרתם במקרה, כשאדל חוזרת זה קורה בתום הפוגה ממושכת של שנתיים, שלוש או כמעט חמש שנים כמו במקרה הנוכחי. בהפוגות האלה היא ממעטת להיראות בציבור או לשתף את העוקבים שלה ברשתות החברתיות במה שמתרחש בחייה, שלאחרונה עברו לא מעט טלטלות. אפשר לומר שהיא כמעט נעלמת, למעט דיווחים בודדים של כתבי רכילות או צילומי פפראצי נדירים. בימים בהם ידועניות אחרות חושפות, משתפות או מביעות את דעתן כמעט על בסיס יום-יומי, הזמרת הבריטית בת ה-33 כבר בחרה מזמן לא לפעול על פי "כללי המשחק".

סימן ראשון לקאמבק: "30" מסביב לעולם, בתחילת החודש (צילום: רשתות חברתיות)

לכן אין פלא שאת חזרתה לפעילות (שמתרחשת באופן קבוע בסתיו, כך תקראו מייד) מלווה באזז תקשורתי ענק. לפעמים, גדול יותר מקודמיו. כך קרה בתחילת החודש, כשברשתות החברתיות צצו תמונות של המספר "30" מוקרן על גבי אתרים שונים ברחבי העולם, בהם מוזיאון הלובר בפריז, הקולוסיאום ברומא, שער ברנדנבורג בברלין ובניין האמפייר סטייט בניו יורק.

המהלך שלווה בהמשך בדיווחים באתרי חדשות, הצית גל שמועות לפיו הזמרת, שאלבומיה הקודמים נקראו על שם הגיל בו כתבה אותם (19, 21 ו-25), מכשירה את הקרקע לחזרה אפשרית. ואכן, ביום שלישי שעבר אדל שמה קץ לשמועות כשצייצה סרטון בן 17 שניות, קטע מקליפ בהשתתפותה והכריזה על צאת Easy On Me, שיר חדש שייצא ב-15 באוקטובר.

מאז, מכונת יחסי הציבור המשומנת של הזמרת, שהונה מוערך כיום ב-190 מיליון דולר, עובדת ללא הרף. יומיים אחרי שצייצה את הסרטון הקצר ההוא (שצבר מאז 17.5 מיליון צפיות בטוויטר), אדל הופיעה על גבי שערי גיליונות נובמבר של "ווג" האמריקני וגרסתו הבריטית "בריטיש ווג". בצעד חסר תקדים, היא הפכה לסלבריטאית הראשונה שמעטרת את שני המגזינים במקביל, להם העניקה שני ריאיונות שונים ואף הצטלמה לשתי הפקות אופנה נפרדות.

לריאיונות הנדירים הללו עוד נגיע בהמשך, אבל קודם נציין שיחסי הציבור לא עצרו כאן. במוצאי השבת האחרונה הדהימה אדל את 40 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם כשעלתה במפתיע ובפעם הראשונה לשידור חי ברשת החברתית. "אני עלולה להסתבך בגלל זה", אמרה רגע לפני שהיממה את הצופים והשמיעה את הבית הראשון מתוך השיר החדש שבדרך.

אז מה יש באישה הצעירה הזו שפרצה לחיינו לפני 14 שנים שמצליח למגנט את כלי התקשורת, ולא פחות חשוב - לכבוש כל פעם מחדש את המאזינים? כדי להבין, נחזור אחורה בזמן.

לפני עשרות הפרסים המרשימים על המדף, האצטדיונים המלאים ונתוני המכירות ההיסטריים, באוקטובר 2007 כשהיא בת 19 בלבד, בחורה אנונימית למדי בשם אדל-לורי-בלו אדקינס, או בקיצור "אדל", משחררת סינגל ראשון בשם Hometown Glory. השיר שכתבה בגיל 16 על השכונה שבה גדלה אמנם לא זוכה להצלחה גדולה, אבל השמעות שלו בסדרות פופולריות כמו "מגרש ביתי", "90210" ו"האנטומיה של גריי" מחזירות אותו בקיץ 2008 למצעדים בארצות הברית ובבריטניה.

מושמע עד היום: Chasing Pavements מתוך אלבום הבכורה

כשבעולם מתרשמים מפס הייצור המרענן של הזמרות שפורצות בממלכה, כמו ליאונה לואיס, לילי אלן ומעל כולם - איימי וויינהאוס, הנערה עם החיוך המבויש מצליחה לבלוט בזכות בלדות כמו Chasing Pavements או גרסת הכיסוי שלה ל-Make You Feel My Love של בוב דילן. אבל משהו עדיין לא עובד. הקהל האמריקני לא נשבה עדיין בקסמה של הבחורה שכותבת ושרה על אהבה נכזבת.

שבועיים לפני הבחירות לנשיאות ארצות הברית, היא מוזמנת להופיע בתוכנית המערכונים האמריקנית "סאטרדיי נייט לייב", שאותה נבחרה להנחות המועמדת הרפובליקנית לתפקיד סגנית הנשיא - שרה פיילין. התוכנית מגיעה לרייטינג שיא של 14 שנים עם 17 מיליון צופים, ולמחרת אלבום הבכורה של אדל - "19", שיצא עשרה חודשים קודם לכן, מזנק במצעדי המכירות של אייטיונס ואמזון. בטקס הגראמי שמתקיים אחרי חודשיים היא זוכה בשני פרסים - בראשם לתגלית השנה.

ראשון בשורה ארוכה: אדל זוכה בגראמי לתגלית השנה (2009)

אלא שאז היא נעלמת לראשונה לתקופה של קרוב לשנתיים. בזמן הזה היא נפרדת מבן הזוג, פרידה שאת השלכותיה היא מתעלת לכתיבת האלבום הבא. מהלך חשוב שישפיע על המשך הקריירה שלה בענק.

כמו בפעם הראשונה, "סתיו ברחובות עובר" ובנובמבר 2010 אדל חוזרת עם Rolling in the Deep, סינגל ראשון מהאלבום "21". כשהשיר יוצא, מעמדה של אדל מתקבע רשמית כמכונת להיטים מחוננת. בינואר האלבום יוצא ואיתו גם הסינגל Someone like You. הסינגל החדש זוכה להצלחה מטאורית ו-"21" בתואר האלבום הנמכר ביותר בעולם ב-2011, עם מכירות של יותר מ-18 מיליון עותקים בפלטפורמות השונות.

בריאיון נדיר שתעניק, אדל תספר על הדיכאון הקשה שחוותה לאחר הלידה, והתקפי החרדה איתם התמודדה מאז סיבוב ההופעות. לא פלא שתבחר להתפנות לטיפול בבנה ובעצמה, מהלך שיימשך כמעט שלוש שנים

במארס 2011 אדל יוצאת לסיבוב הופעות של חצי שנה ברחבי אירופה וארצות הברית, אבל נאלצת להקדים את סיומו במפתיע, בעקבות דימום חמור במיתרי הקול. באחד מרגעי השיא הגדולים בקריירה הקצרה שלה, היא עוזבת הכל, עוברת ניתוח בבוסטון ולוקחת את הזמן להחלים. את החזרה הגדולה שלה היא עושה כעבור ארבעה חודשים בטקס הגראמי של 2012, שבו היא מועמדת לשישה פרסים בהם אלבום השנה. היא זוכה בכולם ומעמידה את הקהל על הרגליים עם ביצוע סוחף ל-Rolling in the Deep, שנצרב לעד בתולדות הטקס.

היסטוריה: אדל בביצוע של Rolling in the Deep בטקס הגראמי (2012)

בשמונת החודשים הבאים אדל מתרחקת שוב מעיני הציבור ושומרת על פרופיל נמוך. אחרי השירים על אהבה נכזבת ושברון לב, אתרי הבידור מדווחים על האהבה החדשה בחייה - יזם ופילנתרופ בשם סיימון קונקי שמבוגר ממנה ב-14 שנה. באוקטובר 2012 נולד בנם המשותף אנג'לו. בשבוע שהוא נולד, אדל מצטרפת לאמנים כמו שירלי באסי, פול מקרטני, טינה טרנר ומדונה כשמשתחרר שיר הנושא שכתבה לסרט "Skyfall". הוא זוכה להצלחה חסרת תקדים ואדל - בפרס האוסקר לשיר הטוב ביותר.

נערת בונד: אדל מבצעת את Skyfall בטקס האוסקר (2013)

אבל לא הכל נוצץ. בריאיון נדיר שתעניק כמה שנים מאוחר יותר, היא תספר על הדיכאון הקשה שחוותה לאחר הלידה, ועל התקפי החרדה שאיתם התמודדה מאז סיבוב ההופעות ההוא. לא פלא שהיא שוב בוחרת לרדת מתחת לרדאר כדי להתפנות לטיפול בבנה ובעצמה, מהלך שיימשך כמעט שלוש שנים. בזמן הזה מיילי סיירוס, טיילור סוויפט, ליידי גאגא וקייטי פרי חוזרות לשלוט בתעשיית המוזיקה, ואדל - שומרת על דממה תקשורתית הרחק מהרשתות החברתיות שצוברות תאוצה.

במאי 2014, בלילה שלפני יום הולדתה ה-26, היא מצייצת: "ביי ביי 25, נתראה שוב מאוחר יותר השנה". הציוץ הזה יצית גל שמועות עיקש שהאלבום הבא שלה ימשיך את המסורת כשייקרא "25" ואפילו ייצא עוד באותה שנה. אבל זה - לא קרה. רק באמצע אוקטובר 2015, בזמן הפסקת פרסומות של "אקס פקטור בריטניה", מופיע לפתע סרטון בן 30 שניות: שורות מתוך שיר חדש מתחלפות על רקע שחור ומלוות קול מוכר, מתוך מה שיהיה הסינגל הראשון מאלבומה השלישי.

שלום, זאת אני: הטיזר שהכניס את העולם לסחרור (2015)

בהודעה שהיא מפרסמת כעבור שלושה ימים אדל מאשרת: האלבום הבא נקרא "25", ובשונה מקודמו שעסק בפרידה - הוא עוסק בהשלמה והתפייסות. "אני מצטערת שלקח לנו זמן", היא כותבת - "אבל אתם יודעים, Life Happened". למחרת Hello משתחרר. בתוך 24 שעות הוא שובר שיא ראשון בשורה ארוכה של שיאים שבדרך, כשהקליפ שלו צובר כמעט 28 מיליון צפיות ביוטיוב. בהמשך הוא הופך לקליפ הראשון ביוטיוב שחוצה את רף מיליארד הצפיות.

בקיץ 2017 היא נאלצת לבטל את הופעות הסיום של סיבוב ההופעות שלה בגלל פגיעה במיתרי הקול. "להגיד שאני שבורת לב יהיה לשון המעטה", היא כותבת למעריצים - שמתאספים לאירוע ספונטני ששמו Sing for Adele

בסוף נובמבר, בהופעה טלוויזיונית ראשונה שלוש שנים מאז טקס האוסקר ההוא, היא משיקה את "25" במשדר מיוחד שמוקדש לה ב-BBC. עם מכירות של יותר מ-17 מיליון עותקים, הוא הופך לאלבום הנמכר ביותר בעולם ב-2015. בינואר 2016 היא מתארחת ב"קארפול קריוקי" של ג'יימס קורדן ומבטיחה שלא תקרא לעוד אלבומים על שם הגיל בו כתבה אותם ("אני מאמינה בטרילוגיות"). הסרטון שמעלה התוכנית ליוטיוב צובר 235 מיליון צפיות והופך לקליפ הוויראלי ביותר של השנה.

לא רק שרה: אדל מתארחת בקארפול קריוקי (2016)

בפברואר, אחרי חמש שנים של היעדרות, אדל חוזרת לבמות בסיבוב הופעות ענק, שכולל 123 הופעות באירופה, ארצות הברית, קנדה ואוסטרליה. אחרי שנה, בעיצומו של סיבוב ההופעות, היא חוזרת אל טקס הגראמי וקוטפת חמישה פרסים. ברגע השיא של הערב כשהיא זוכה בפרס החשוב ביותר – אלבום השנה, היא מקדישה אותו בדמעות לביונסה שהתמודדה מולה בקטגוריה עם האלבום Lemonade.

אבל אז, בקיץ 2017 היא נאלצת לבטל את שתי הופעות הסיום של סיבוב ההופעות שתוכננו באצטדיון וומבלי – שוב בגלל פגיעה במיתרי הקול. "להגיד שאני שבורת לב יהיה לשון המעטה", היא כותבת למעריצים - שבתגובה מתאספים מחוץ לאצטדיון לאירוע ספונטני ששמו Sing for Adele. הרגע הזה יפתח באופן רשמי את תקופת ההיעלמות הבאה של הזמרת "כמעט" עד עצם היום הזה.

הפרחים לביונסה: אדל זוכה בגראמי לאלבום השנה (2017)

בזמן הזה חייה של אדל עוברים תהפוכות משמעותיות. בשנת 2019 צצים דיווחים על פרידה מבן הזוג שלה אחרי שבע שנות זוגיות, שנתיים לאחר שנישאו. היא עוברת לבוורלי הילס ולפי פרסומים באתרי הרכילות נכנסת למשטר תזונה קפדני שכולל אימוני כושר אינטנסיביים.

במאי 2020, בזמן הסגר הגדול שכופה הקורונה על העולם, אדל שוברת צום ממושך מהרשתות החברתיות וחושפת את התוצאה בפוסט נדיר באינסטגרם מחגיגות יום ההולדת שלה: מי שהייתה מודל לחיקוי עבור נשים עם גזרה מלאה ולא התביישה בגופה מעולם – מציגה חזות מצודדת מינוס 45 ק"ג. תוך פחות משעה התמונה הזו צוברת יותר ממיליון לייקים.

שוברת את הרשת: אדל משיקה לוק חדש באמצע הקורונה

באוקטובר בדיוק לפני שנה, אדל מפציעה בהופעה טלוויזיונית נדירה, כשהיא נבחרת להנחות לראשונה את "סאטרדיי נייט לייב". במונולוג הפתיחה המסורתי היא סוגרת מעגל ומודה לשרה פיילין על הזנקת הקריירה אז ב-2008 ומתייחסת למהפך החיצוני שעברה ("בגלל הקורונה והגבלות הנסיעה – הבאתי חצי מעצמי, וזה החצי שבחרתי"). המעריצים שקיוו שתפתיע עם שיר חדש, מקבלים את אדל בכמה מערכונים, אחד מהם פרודיה על תוכנית הריאליטי "הרווק", קריצה לחזרתה אל שוק הפו"פ.

בריאיון ל"בריטיש ווג" אדל מספרת שהאלבום החדש נועד להסביר לבנה בן ה-9, את הפרידה מאביו. "הרגשתי שאני רוצה לספר לו מי אני ולמה בחרתי במודע לטלטל את חייו במרדף אחר האושר שלי"

בקיץ האחרון היא תיקלט בעדשות הפפראצי צופה במשחק של ה-NBA, מלווה בסוכן הספורטאים ריץ' פול, שמייצג בין היתר את לברון ג'יימס. בספטמבר היא תהפוך את הזוגיות איתו לרשמית, כשתעלה לחשבון האינסטגרם שלה תמונה משותפת עם בן הזוג החדש. בריאיונות שהעניקה בסוף השבוע ל"ווג" האמריקני ול"בריטיש ווג", אדל מתייחסת לראשונה לגירושין, לאימהות, למערכת היחסים החדשה וכמובן ללוק החדש שאליו היא עצמה עדיין מתרגלת.

יודעת גם לצחוק על עצמה: אדל ב"סאטרדיי נייט לייב" (2020)

לדבריה, הפרידה מבעלה התרחשה זמן קצר לאחר שמיסדו את הקשר. "לא הייתי מאושרת", היא מספרת. "רציתי שהבן שלי יראה אותי אוהבת ונאהבת". באשר למעבר לאורח חיים בריא, היא מגלה שהמטרה הייתה בכלל להתחזק, נפשית בעיקר. "אפשר להגיד שנעשיתי מכורה לזה, אני מתאמנת פעמיים-שלוש ביום".

ומה לגבי האלבום החדש? אין ספק שההתמודדות עם הגירושים הכתיבו את הטון בעבודה עליו. בריאיון ל"בריטיש ווג", אדל מספרת שהאלבום נועד להסביר לבנה אנג'לו בן ה-9, את הפרידה מאביו. "הרגשתי שאני רוצה לספר לו מי אני ולמה בחרתי במודע לטלטל את חייו במרדף אחר האושר שלי". לדבריה, כמה מהשירים באלבום נכתבו לבנה, כדי לתאר לו את המצב החדש בחייהם, כחלק מטיפול שעברה. ואנג'לו? הוא בכלל חזק בעניין של טיילור סוויפט.

שער הניצחון: אדל בכיבוש טרנס-אטלנטי של VOGUE

אז Easy On Me יגיח לאוויר העולם בסוף השבוע אחרי היריון ממושך ביותר. לאלבום שלו עדיין אין תאריך יציאה רשמי, אבל ניסיון העבר מלמד שחודש אחד לכל היותר מפריד בין צאת הסינגל הראשון ממנו ליציאתו. לפי דיווחים בממלכה, אדל מנהלת מגעים מתקדמים למשדר השקה חגיגי עם רשת ITV הבריטית, בדומה לזה שעשתה עם האלבום הקודם ב-BBC.

איך הוא יתקבל? קשה לדעת. אבל אין ספק שעכשיו, כשהיא בשנות ה-30 לחייה, אמא לילד ובמערכת יחסים חדשה, לאדל יש לא מעט חומרים לכתוב עליהם – ומיליוני מעריצים ברחבי העולם שכבר ממש רוצים להאזין.

סוגרת מעגל: אדל מבצעת את Hometown Glory בפסטיבל גלסטונברי (2016)

בין אוקטובר 2007, אז הוציאה אדל בת ה-19 את Hometown Glory לאוקטובר 2021 מפרידות 14 שנים. הרבה מים עברו מאז בנהר התמזה, לא רחוק מ"ווסט-נורווד" שבה גדלה ועליה כתבה את הסינגל הראשון שלה.

בזמן הזה אגדות כמו וויטני יוסטון, דייוויד בואי, ג'ורג' מייקל ופרינס הלכו לעולמן ודור חדש של מוזיקאים כמו אד שירן, אריאנה גרנדה, דה-וויקנד ובילי אייליש מטביעים את חותמם על תעשיית המוזיקה. ואדל, היא ממשיכה לזרום. מוציאה אלבומים בקצב שלה, נעלמת לתקופה שרק היא יודעת כמה זמן תימשך וחוזרת - עם בוא הסתיו.