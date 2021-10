היצירה של האמן האנונימי "בנקסי" שנגרסה למחצה לפני שלוש שנים, נמכרה היום (חמישי) ב-25.4 מיליון דולר בבית המכירות הפומביות סות'ביס בלונדון. מדובר בסכום הגבוה ביותר בו נמכרה יצירה של האמן המסתורי.

Banksy's shredded painting goes on display in Germany pic.twitter.com/3WL5P2nP9i