החללית שתחקור את כוכב צדק והקשר לחיפושיות

סוכנות החלל האמריקנית, נאס"א, שיגרה הלילה (שבת) חללית המכונה "לוסי" לאזור כוכב הלכת צדק, למשימה שמטרתה לחקור שמונה אסטרואידים הנמצאים סביב הכוכב. היקף המשימה יותר משישה מיליארד קילומטרים, במשך 12 שנים, ועלותה כמיליארד דולרים. החללית שוגרה לפנות בוקר מבסיס החלל קייפ קנוורל בפלורידה, ארצות הברית, באמצעות משגר אטלס 5.

הגשושית "לוסי" ממריאה מפלורידה (צילום: אי.פי)

החללית נקראה "לוסי" על שמו של שלד אישה קדמונית מלפני 3.2 מיליון שנים שנמצאה באתיופיה בשנת 1974 ושכונתה גם היא בשם זה, על שם שירה של להקת הביטלס, Lucy in the sky with diamonds. בהשראת השיר צירפו אנשי נאס"א לחללית פלקט עם מילות שירים של הלהקה ודיסק שהוכן מיהלומים.

מתופף הביטלס, רינגו סטאר, שלח ברכה לצוות נאס"א וציין כי ג'ון לנון, שכתב את השיר, היה אוהב את הרעיון של שליחת החללית לשמיים עם יהלומים. "אם את פוגשת מישהו שם למעלה, לוסי", אמר רינגו סטאר, "שלחי להם שלום ואהבה בשמי".