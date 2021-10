הזמר במסכה: קנייה ווסט עושה גם חתונות, הפעם בוונציה

לא רק באצטדיונים, גם בחתונות: בתיעוד שפורסם היום לפנות בוקר (שני) נראה אחד הראפרים העשירים בעולם מבצע כמה מלהיטיו הגדולים בחתונה שהתקיימה במוצאי שבת בוונציה. ווסט הופיע בחתונה של המיליארדר אלכסנדר ארנו בן ה-29, מבעלי חברת התכשיטים "טיפני" ושל ג'ראלדין גויו, מייסדת מותג האקססוריז הצרפתי D’Estrëe.

ווסט, שלא קיים הופעות מאז מארס 2020, הופיע כשהוא עוטה מסכה על פניו וביצע את השירים Runaway ,Flashing Lights מאלבומיו הקודמים, ואת Come to Life ו-Believe What I Say מאלבומו החדש Donda שיצא באוגוסט האחרון. בחתונה נכחו גם הראפר ג'יי-זי ואשתו ביונסה.

Kanye performing "Runaway" last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/4WwxHsBEX1 — Kanye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021

הונו של הזמר, שנמצא בהליכי גירושין מכוכבת הריאליטי ואשת העסקים קים קרדשיאן-ווסט, מוערך לפי מגזין "פורבס" בכ-1.8 מיליארד דולר.