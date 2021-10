מי נותר בחוץ? ה-BBC בחר את הסדרות הטובות ביותר במאה ה-21

מה הן הסדרות הטובות ביותר של המאה ה-21? רשת ה-BBC החליטה לערוך סקר רחב בין יותר מ-200 מבקרים טלוויזיה מ-43 מדינות שונות במטרה להרכיב את הרשימה הממצה ביותר של הסדרות שעלו לאוויר החל משנת 2000. התוצאות, צפויות יותר או פחות, בהחלט מעניינות.

הסמויה, שעלתה לאוויר ברשת HBO בשנת 2002 ועוסקת בעולם הפשע והמתח הגזעי בעיר בולטימור, היא הסדרה הטובה ביותר במאה, לפי ה-BBC. הסמויה נהנית מהבכורה בין היתר בגלל שהסדרה הנחשבת לטובה בהיסטוריה - הסופרנוס, עלתה לאוויר ב-1999 ולכן לא נכללת ברשימה.

הסדרה המדורגת שמדורגת במקום הגבוה ביותר ושעדיין משודרת היא יורשים, גם היא של HBO. יורשים שודרה בהוט, יס וסלקום למשך שתי עונות וכבר עובדת על עונה שלישית. הסדרה שיכולה ודאי לענות לתואר הפופולרית ביותר במאה, משחקי הכס, דורגה במקום החמישי. הסדרה שרצה הכי הרבה זמן ברשימה היא תרגיע, שמשודרת משנת 2000 עד היום ודורגה 21.

11. בוג'אק הורסמן (2020-2014)

12. עמוק באדמה (2005-2001)

13. טווין פיקס: החזרה (2017)

14. אטלנטה (2016-)

15. צ'רנוביל (2019)

16. הכתר (2016-)

17. רוק 30 (2013-2006)

18. דדווד (2006-2004)

19. אבודים (2010-2004)

20. The Thick of it (2012-2005)