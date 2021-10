לראשונה - התגלה חולה הנושא את זן הדלתא החדש AY4.2 הנפוץ בבריטניה

פרסום ראשון - מקרה ראשון של תת זן הדלתא AY4.2 התגלה בארץ בריצוף גנטי: ילד בן פחות מ-12, שהגיע ככל הנראה ממולדובה, התגלה כחיובי לקורונה, בוצע לו ריצוף גנטי בהתאם לנהלים - ובריצוף התגלה תת הזן החדש. כך דווח היום (שלישי) בחדשות הערב בכאן 11.

בשבוע שעבר דווח בכאן חדשות על מעקב שמתבצע בארגון הבריאות העולמי אחרי תפוצת הזן. AY4.2 נפוץ בעיקר בבריטניה, שם 6% מהנדבקים בקורונה אובחנו כנושאים אותו. ד"ר דורית ניצן מארגון הבריאות העולמי אמרה לכאן חדשות שבניגוד לתת-זנים אחרים שצצים ונעלמים, AY4.2 לא נעלם, אלא רק מתפשט למדינות נוספות.

הערב התכנסו ראשי מערכת הבריאות לדיון בנושא תת הזן, במשמעויות של כניסתו לארץ, ועל הידוע עליו מהעולם. נכון להיום אין בנמצא ידיעות אם הוא מדבק יותר או אלים יותר - כך לפחות גם הבריטים מדווחים. גורמי הבריאות טרודים בעצם התבססותו והתפשטותו, בשאלת דחיקת זן הדלתא המקורי וכמובן - אם החיסון יעיל מולו כפי שהוא יעיל מול זן הדלתא.

מדענים בבריטניה אומרים ש-AY4.2 נושא שתי תכונות מוטנטיות: Y145H ו-A222V, ששתיהן כבר זוהו בזנים שונים של נגיף הקורונה שאובחנו ברחבי העולם. המוטנטים האלו נפוצו עד לאחרונה בתדירות נמוכה. העדויות הראשונות לזנים שנושאים המוטנטים הללו אותרו כבר באפריל 2020.

פרופ' פרנסואה באלו מיוניברסיטי קולג' בלונדון סיפר ל"איבנינג סטנדרד" כי "ה-A222V נמצא בזן שנפוץ מאוד באירופה בקיץ 2020, אך בחינה זהירה שלו הראתה שאינו מדבק יותר". פרופ' באלו הוסיף ששני המוטנטים שב-AY4.2 לא בהכרח מדבקים יותר, אבל תכונותיהם יכולות להשתנות כשהם מופיעים בזנים חדשים.

An update on AY.4.2. Its trajectory in the UK hasn't changed over the last 2 days. The increase also doesn't seem region-specific, which may suggest A.Y.4.2 is intrinsically more transmissible, rather than being carried by a demographic event (e.g. Immensa testing debacle). 9/ pic.twitter.com/fq1dsToYir

אולם לפי הנתונים שנאספו עליהם עד כה בבריטניה, לא הזן החדש הוא זה שגרם לעלייה הגדולה בתחלואה בממלכה. לפי פרופ' באלו, AY4.2 אינו משתווה להתפרצותם של זני אלפא ודלתא שהיו ב-50% יותר מדבקים מכל זן אחר עת התגלו.

Conversely, the dynamic of A.Y.4.2 looks different in Denmark, the other country with excellent surveillance in place besides the UK. After an initial rise to ~2%, it seems to be on its way out.

