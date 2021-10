מחקר ענק בקרב בני נוער: החיסון הקיים יעיל בפני הדלתא ומפחית גם הדבקה

מחקר שערך מכון כללית למחקר בשיתוף אוניברסיטת הרווארד ומתפרסם הלילה (חמישי) מעלה כי בקרב בני נוער שחוסנו מפני קורונה בשתי מנות חיסון של פייזר נצפתה הפחתה של 93% בפיתוח מחלה עם תסמינים בהשוואה ללא מחוסנים, והפחתה של 90% במקרי הדבקה מתועדים.

החוקרים סקרו נתונים של 94,354 בני נוער בגילים 12 עד 18 שחוסנו לעומת מספר דומה של בני נוער שלא חוסנו. המחקר פורסם בכתב העת הרפואי המוביל "The New England Journal of Medicine".

ראש מערך החדשנות בכללית, פרופסור רן בליצר, הזכיר כי עם פרוץ הגל הרביעי בעקבות זן הדלתא, עלתה השאלה אם החיסון הקיים בישראל מספק הגנה מספקת גם נגד הדבקה בזן זה. הוא הסביר כי תוצאות המחקר מלמדות באופן חד-משמעי שהחיסון יעיל ביותר בהפחתת הדבקה בזן דלתא ובמניעת מחלה תסמינית שבוע לאחר קבלת שתי מנות.

לדברי פרופסור בליצר, תוצאות המחקר מראות שעוצמת ההגנה נגד זן דלתא דומה מאוד לזו שנצפתה במבוגרים צעירים נגד זן אלפא לפני חצי שנה. הוא הוסיף כי מסקנות אלה מספקות מידע חשוב ומבוסס להורים שמתלבטים לגבי חיסון ילדיהם המתבגרים.