החשש באירופה: ארה"ב תעדיף הסכם גרעין רע מאשר שלא יהיה הסכם

בוושינגטון דנים כרגע במה יהיה הקו האדום מבחינת שיחות הגרעין - וגורמים אירופאים מביעים חשש: ארצות הברית תבחר בסופו של דבר בגישת ה-BAD DEAL IS BETTER THEN NO DEAL. כך דווח אמש (רביעי) בחדשות הערב בכאן 11.

החשש מהתקפלות אמריקנית: ארה"ב תעדיף הסכם גרעין רע מאשר שלא יהיה הסכם@AmichaiStein1 #חדשותהערב pic.twitter.com/h7qR08pH1C — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2021

כלומר, גם אם הגענו למצב שארצות הברית ואיראן לא יוכלו לחזור להסכם הגרעין הישן - בגלל הכמות אורניום והטכנולוגיה שצברו האיראנים, האמריקנים יעדיפו הסכם שיהיה פחות טוב, שירחיק את איראן כמה חודשים בלבד מהסכם - מבכלל לא לחתום על הסכם.

החשש של האירופים הוא שהסכם גרוע עלול להביא לכך שהוא מצד אחד יגביל את היכולת לפעול נגד תוכנית הגרעין – אבל לא באמת יפקח על התוכנית. כך שהאיראנים ירוויחו משני הכיוונים: גם הסרת סנקציות ובמקביל התקדמות של האיראנים לפצצה.