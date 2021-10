עוזר הבימאי הוא זה שנתן לבולדווין את האקדח - אך לא ידע שהיה טעון עם קליעים חיים

מוות על סט הצילומים: יממה לאחר תקרית הירי בה צלמת סרטו החדש של השחקן אלק בולדווין "ראסט" נורתה למוות בעקבות תאונה בזמן הצילומים, על ידי השחקן עצמו - נודע הלילה (שבת) כי אחד מעוזרי הבימאי בצילומים הוא שהושיט לשחקן את האקדח הטעון בקליעים חיים. ממסמך שהגישה המשטרה לבית המשפט בסנטה פה שבמדינת בניו מקסיקו בארה"ב, נודע כי עוזר הבימאי לא ידע שהאקדח טעון בקליעים חיים.

אחראי האביזרים שפיקח על האקדח שבאמצעותו ירה למוות אלק בולדווין בצלמת האלינה האצ'ינס, הובא אל הסט כמחליף לאחר שצוות האביזרים החליט לעזוב את אתר הצילומים בשל מחלוקות על תנאי העבודה. המחליף אינו חבר באיגוד עובדי הבמה ונשכר במקומו של אחראי האביזרים שעזב את הסט יחד עם עובדים מאיגודים נוספים. העובדים החליטו לעזוב את האתר ביום חמישי בבוקר לאחר שהתלוננו על תנאי בטיחות שאינם הולמים.

חוקרי המשטרה ערכו חיפוש בחווה שבה צולמו סצנות מהסרט "ראסט", והחרימו את האקדח ואת בגדיו המגואלים בדם של בולדווין. כמו כן, הוחרמו אקדחי פעלולים אחרים ותחמושת. בולדווין אמר אמש כי הטרגדיה שברה את לבו.

בולדווין התייחס אתמול לתקרית הטרגית וכתב בחשבון הטוויטר שלו כי "אין מילים לתאר את ההלם והעצב בנוגע לתאונה שלקחה את חייה של הלינה האצ'ינס". השחקן האמריקני הוסיף כי הוא משתף פעולה עם חקירת המשטרה, כדי להבין כיצד התאונה קרתה.

לאלק בולדווין קריירה ענפה על המסך האמריקני. בין השאר השתתף בסרטים "ביטלג'וס", "נערה עובדת" ו-"יסמין הכחולה", ובסדרת הקומדיה הפופולרית "רוק 30". הוא זכה בשלושה פרסי גלובוס הזהב, שני פרסי אמי, והיה מועמד לפרס האוסקר לשחק המשנה הטוב ביותר.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and