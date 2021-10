הגירושים, הכישלונות והטרגדיות: הסיפור ההזוי מאחורי הקאמבק של "אבבא"

נדמה ש-11 בדצמבר 1982 היה לכאורה עוד יום שבת.

בארצות הברית הנשיא רייגן סגר שנה שנייה בתפקיד. מייקל ג'קסון שחרר את Thriller, שעוד יהיה האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה; ובקולנוע יצא לאקרנים "בחירתה של סופי", שישנה את הקריירה של מריל סטריפ. בצד השני של האוקיינוס, כלי התקשורת בבריטניה עקבו מקרוב אחרי כל צעד שעשה הנסיך וויליאם, שנולד לפני שישה חודשים; ותוכנית האירוח הפופולרית The Late Late Breakfast Show של ה-BBC אירחה כמדי שבוע הרכב מוזיקלי ידוע.

שנה אחרי שהוציאו את אלבומם השמיני - The Visitors, אנייטה פלטסקוג, ביורן אולבאוס, בני אנדרסון ואנני-פריד לינגסטד (או בקיצור "פרידה") - חברי להקת "אבבא", חתמו את המשדר בביצוע ספונטני של Thank You for the Music שיצא ארבע שנים קודם לכן.

בלי לומר שלום: ההופעה הפומבית האחרונה של אבבא

ובצלילים האלו נחתמה מה שתתברר בדיעבד, כהופעה האחרונה של אחת הלהקות המצליחות ביותר בכל הזמנים. הודעה רשמית על פירוק הלהקה לא תצא מעולם. אבל הארבעה לא יקליטו יחד חומרים חדשים או יופיעו על במה אחת - קרוב לארבעה עשורים.

Take a Chance on Me

יותר מ-50 שנה עברו מאז שנפגשו לראשונה. היום, עם מכירות של יותר מ-400 מיליון עותקים של סינגלים ואלבומי אולפן, מחזמר שמבוסס על השירים שלהם שרץ כבר יותר מ-20 שנה ושני סרטי קולנוע בהשראתו – להקת "אבבא" היא יותר מעוד פרק בתולדות תעשיית המוזיקה. היא תופעה של ממש.

אבל כל זה היה נראה בלתי אפשרי בשנת 1974, כשההרכב האלמוני שהקימו שנתיים קודם לכן שני זוגות צעירים, נבחר לייצג את שוודיה באירוויזיון. בין הנציגות שהתמודדו מולם היו אוליביה ניוטון-ג'ון שייצגה את בריטניה המארחת וג'יליולה צ'ינקווטי האיטלקייה, זוכת אירוויזיון 1964 (ישראל שהשתתפה בתחרות בפעם השנייה, שלחה את כוורת עם "נתתי לה חיי").

הפריצה הגדולה: אבבא על בימת האירוויזיון

Waterloo העניק לשוודיה ניצחון ראשון בתחרות הזמר וסלל ללהקה את הדרך לפרסום בין-לאומי. השיר הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים הבריטי, היה להיט גדול ברחבי היבשת ואפילו נכנס לעשרת הגדולים בבילבורד האמריקני.

The Winner Takes It All שעוסק בסיפור אהבה שהגיע לקצו, יצא בקיץ 1980. השיר שביצעה אנייטה הפרודה הטרייה, נחשב עד היום לאחת הבלדות האהובות ביותר בתולדות הלהקה

אלא שב-18 החודשים שבאו לאחר מכן, תחנות הרדיו האירופיות שלפני רגע חיבקו את "אבבא" - פשוט התעלמו ממנה. רק בקיץ 1975, כששחררה את SOS, תעשיית המוזיקה חזרה להתעניין במי שנחשבה עד אז להקה של שיר אחד. Mamma Mia ששוחרר כעבור שלושה חודשים כבר נחשב להצלחה מסחררת. הוא היה השיר הראשון שלהם שהגיע לראש המצעד הבריטי מאז Waterloo והוביל שורה של 19 להיטים רצופים שיגיעו אחריו.

באוגוסט 1976 אבבא הוציאה את Dancing Queen, סינגל ראשון מתוך האלבום Arrival שיצא כעבור חודשיים. השיר הזה היה הלהיט הכי גדול שלה: הוא נמכר ב-11 מיליון עותקים ברחבי העולם והיה לשיר היחיד של "אבבא" שהגיע לראש המצעד האמריקני.

שבר שיאים: אבבא עם הלהיט המצליח מכולם

ככל שגדלה ההצלחה כך גבר גם הביקוש להופעות, ובינואר 1977 יצאה "אבבא" לסיבוב ראשון ברחבי אירופה. אחרי ביקורים מוצלחים בשוודיה, הולנד, בלגיה, מערב-גרמניה ובריטניה, במארס היא המריאה ל-11 הופעות סולד-אאוט באוסטרליה.

רגע לפני פרידה: חברי הלהקה בלונדון, 1978 (צילום: גטי אימג'ס)

בראשית 1979, שבועות בודדים לאחר שהוציאה את Chiquitita מתוך האלבום Voulez-Vous, אנייטה וביורן הכריזו במפתיע שהם מתגרשים, אחרי שבע שנות נישואין ושני ילדים משותפים. אלא שהשינוי בסטטוס האישי לא פגע בהצלחה, להיפך. "אבבא" יצאה לסיבוב נוסף שכלל 52 הופעות בקנדה, ארצות הברית, ברחבי אירופה וביפן.

בקיץ 1980 יצא The Winner Takes It All, סינגל ראשון מתוך האלבום Super Trouper. השיר שעוסק בסיפור אהבה שהגיע לקצו, שביצעה אנייטה הפרודה הטרייה, זכה להצלחה ענקית ברחבי העולם ונחשב עד היום לאחת הבלדות האהובות ביותר של "אבבא".

מבוסס על סיפור אמיתי? The Winner Takes It All

סמוך לצאת האלבום הודיעו פרידה ובני שגם הם נפרדים, אחרי 11 שנים יחד ושנתיים בלבד לאחר שנישאו. The Visitors שיצא בנובמבר 1981, לא זכה להצלחה שידעו קודמיו.

!Gimme! Gimme! Gimme

שמועות על איחודים צצו ונעלמו כלעומת שבאו. עשור לאחר שדרכיהם נפרדו, יצא בספטמבר 1992 אלבום האוסף ABBA Gold. מאז הוא הפך לאחד האלבומים המצליחים בהיסטוריה, עם מכירות של יותר מ-30 מיליון עותקים. בפברואר 2000 דווח שחברי הלהקה דחו הצעה להתאחד לסיבוב של 100 הופעות מסביב לעולם תמורת מיליארד דולר.

בגרסת החבובות: מציינים 30 לניצחון באירוויזיון

במאי 2004 שודר בחצי הגמר הראשון בתולדות האירוויזיון המתחדש, קליפ מיוחד לציון 30 שנה לניצחון של "אבבא" בתחרות. הקליפ שבמרכזו עמדו בובות בדמותם של חברי הלהקה נקרא The Last Video. ארבעת החברים הבליחו בו לרגע בעצמם - כל אחד בנפרד. רק ביולי 2008 הם נראו יחד לראשונה, בהקרנת הבכורה של הסרט Mamma Mia בשטוקהולם. לצד כוכבי הסרט מריל סטריפ, קולין פירת' ופירס ברוסנן, הם התייצבו להצטלם - במרחק מה אחד מן השני.

ההופעה המשותפת הבאה שלהם התרחשה שוב בשטוקהולם כעבור שמונה שנים נוספות. הארבעה הוזמנו לפתיחת מסעדה בשם Mamma Mia! The Party, שעוצבה בהשראת הטברנה היוונית בה מתרחש המחזמר. הם הגיעו למקום בנפרד וגם עזבו אותו כך, מסרבים לבקשות הצלמים להצטלם יחד. בהמשך הודלפו סרטונים שצילמו אורחים באירוע הסגור, שבהם תועדו עולים יחד לבמה קטנה לקול תשואות המוזמנים. מפזרים חיוכים ולחיצות ידיים ומפנים אותה תוך פחות משתי דקות.

פגישה שכזאת: אבבא פותחים מסעדה - ובורחים

באפריל 2018 הודיעה הלהקה כי תשחרר בחודש דצמבר שני שירים חדשים שהקליטה. בהודעה נכתב כי השירים I Still Have Faith in You ו-Don't Shut Me Down ישוחררו במשדר טלוויזיוני מיוחד שישודר במקביל בבריטניה ובארצות הברית. אלא שזה, לא קרה. עד ל-2 בספטמבר השנה.

עטיפת האלבום החדש של הלהקה (צילום: דף האינסטגרם הרשמי)

באירוע גדול ומתוקשר ששודר בערוץ היוטיוב הרשמי של הלהקה בחודש שעבר, חשפו ביורן ובני את שני השירים שהוקלטו ואמורים היו לצאת שלוש שנים קודם לכן. בנוסף השניים הכריזו על האלבום Voyage, שמורכב מעשרה שירים חדשים שהקליטה "אבבא" ועתיד לצאת בנובמבר. ואם זה לא מספיק, את האלבום ילווה בשנה הבאה מופע חדשני בשילוב הולוגרמות בדמות חברי הלהקה, שיתקיים בארנה שנבנתה לשם כך בפארק האולימפי בלונדון.

The Winner Takes It All



אבל על אף החדשות על הקאמבק ההיסטורי, קשה להתעלם מהעובדה שמי שבישרו על כך היו בני וביורן, ואילו אנייטה ופרידה שהיו "הפנים והקול" של הלהקה ומשכו את עיקר תשומת הלב בעשור שבה פעלה – בלטו בהיעדרן. אלא שההיעדרות הזו אינה מפתיעה כלל.

לאחר הפסקת פעילותה, שני הגברים שכתבו והלחינו את להיטיה של "אבבא", המשיכו ברצף ההצלחות. הם כתבו את המוזיקה למחזמר Chess שעלה בווסט-אנד ב-1986 ובהמשך גם בברודוויי. אחריו היו מעורבים בהפקת המחזמר Mamma Mia שעלה ב-1999 ומבוסס על להיטי הלהקה.

הונם של השניים, שהיו מעורבים גם בהפקת שני הסרטים שנכתבו בהשראת המחזמר, נע היום לפי ההערכות בין 200 ל-300 מיליון דולר – לכל אחד. אולם בניגוד לביורן ובני, שותפותיהן לשעבר – הן בלהקה והן בחייהם האישיים – לא שחזרו כמותם את ההצלחה המקצועית והתרחקו מאור הזרקורים חלק ניכר מארבעת העשורים האחרונים.

אנייטה ופרידה בשיא ימי הלהקה, 1976 (צילום: גטי אימג'ס)

אנייטה פלטסקוג, שידועה כצלע הבלונדינית בלהקה שהובילה רבים מלהיטיה, הייתה בת 19 בלבד כשהכירה בשנת 1969 את ביורן אולבאוס, שמבוגר ממנה בחמש שנים. כעבור עשור, שבוע לאחר שהפתיעו את המעריצים והודיעו על פרידה, ביורן נראה לראשונה בציבור עם מגישת טלוויזיה ששמה לנה קאלרשו, איתה התחתן לאחר שנתיים.

בריאיונות שתעניק שנים רבות מאוחר יותר, תודה פלטסקוג שהפרידה לא הייתה "חיובית" כפי שניסו להציגה, ולמעשה הותירה אותה מרוסקת נפשית. נוסף לכך, פלטסקוג שהתקשתה להתמודד עם ההצלחה, פיתחה פחד במה בעקבות תקרית בה התנפלו מעריצים רבים על רכבה של הלהקה באוסטרליה.

גרט ואן דר גראף ההולנדי פיתח אובססיה לפלטסקוג מילדותו. כשעבר לשוודיה, עקב אחריה במשך שנתיים. בשנת 1997 השניים התאהבו, מבלי שפלטסקוג מודעת למעשיו

אחרי ביורן, דווח על שורה של מאהבים, בהם שחקן הוקי-קרח, מעצב אופנה ואף פסיכיאטר שטיפל בה כשעוד הייתה נשואה. בהמשך ניהלה מערכת יחסים עם בלש משטוקהולם בשם ת'ורביורן ברנדר, שאותו הכירה אחרי שקיבלה מכתבים בהם איומים לחטוף את ילדיה.

בשנת 1990 היא העתיקה את מגוריה לאי השוודי אקרה, נישאה בשנית, הפעם למנתח בשם תומאס סוננפלד. הנישואין לא פורסמו בציבור לבקשתה, אלא רק כעבור שלוש שנים כשהשניים החליטו להתגרש. בשנת 1994 פקדה את פלטסקוג הטרגדיה הגדולה מכולן, כשאמה בריגיט קפצה אל מותה ממרפסת דירתה. בשנה שלאחר מכן מת גם אביה. אבל אז, החל אחד הפרקים המוזרים בחייה.

נהג מלגזה הולנדי בשם גרט ואן דר גראף, שצעיר מפלטסקוג ב-16 שנים, היה מעריץ מושבע של להקת "אבבא" שהלך צעד אחד רחוק מדי. הוא פיתח אובססיה לפלטסקוג מילדותו וכשעבר לשוודיה, עקב אחריה במשך שנתיים. בשנת 1997 השניים התאהבו, מבלי שפלטסקוג מודעת למעשיו. "קיבלתי ממנו תשומת לב אינטנסיבית, עד שבשלב מסוים לא הייתי יכולה לעמוד בזה. רציתי להכיר אותו", תספר פלטסקוג כעבור שנים.

רגע לפני הקאמבק האחרון: אנייטה פלטסקוג, 2013 (צילום: גטי אימג'ס)

אלא שכצפוי, הרומן התברר במהירות כטעות ובשנת 2000 ביקשה פלטסקוג מבית המשפט להוציא צו לגירושו מהמדינה. כעבור שלוש שנים, כשהצו פג, בן הזוג לשעבר חזר לשוודיה והחל לעקוב אחריה שוב, עד שנאלצה לבקש סיוע משפטי נגדו - והוא הורחק מהמדינה לצמיתות.

מאז ש"אבבא" הפסיקה את פעילותה, הוציאה פלטסקוג חמישה אלבומי אולפן באנגלית. My Coloring Book שיצא ב-2004 שבר צום ממושך מעשייה מוזיקלית, בו פתחה ב-1988 ביוזמתה. אלבומה האחרון A יצא ב-2013 וזכה לביקורות חיוביות – אך כמו קודמיו, לא להצלחה המסחרית שידעה בימיה בלהקה. היום, בגיל 71, היא עוד מתגוררת באי המבודד, לא רחוק מילדיה לינדה בת ה-48, כריסטיאן בן ה-43 וארבעת נכדיה.

חוזרת לשיר: פלטסקוג בקאבר מתוך אלבום הקאמבק מ-2004

Knowing Me, Knowing You

במשך שנים ניסו הצהובונים וכתבי הרכילות לצייר יריבות בין שתי הנשים של הלהקה. גם אם הייתה כזו וגם אם לא, מסתבר שכמו אנייטה גם פרידה ידעה לא מעט טלטלות בחייה.

אנני-פריד לינגסטד ידעה מילדות שהיא תוצר של רומן אסור ממלחמת העולם השנייה. היא נולדה בנורווגיה לסייני בת ה-19 ואלפרד האזה, קצין ורמאכט נשוי שהיה מבוגר ממנה בעשור. הרומן נקטע לאחר המלחמה כשפרידה נולדה, אז נשלח אביה חזרה לגרמניה והשאיר את אמה להתמודד עם הסטיגמה של מי שניהלה מערכת יחסים עם חייל מגרמניה הנאצית.

בשנת 1982 עברה פרידה ללונדון ושחררה את אלבום הסולו הראשון שלה באנגלית שהפיק פיל קולינס. הוא נחשב עד היום לאלבום הסולו המצליח ביותר של מי מחברי הלהקה

בראשית 1947 נמלטה סייני עם בתה, אמה ומאות נשים נוספות שהביאו ילדים לעולם עם חיילים גרמנים – לשוודיה. אלא ששם היא מתה בגיל 21 ממחלת כליות, ופרידה בת השנתיים נשארה לגדול עם סבתה. כשתגדל תספר לה שנולדה לחייל גרמני שמת בדרכו חזרה למולדתו.

כשהייתה בת 18 נישאה פרידה לבעלה הראשון, איש מכירות ומוזיקאי בשם ראגנאר פרדריקסון. הם נפרדו אחרי ארבע שנים ושני ילדים משותפים – האנס ואן ליזי-לוטה. שנה לאחר מכן היא תכיר את בני אנדרסון שצעיר ממנה בשנה, גם לו שני ילדים ממערכת יחסים קודמת.

שומרים על קשר: בני הזוג לשעבר פרידה ובני, 2010 (צילום: גטי אימג'ס)

בשנת 1977, בשיא ימי הלהקה, יפרסם מגזין נוער בגרמניה ריאיון עם לינגסטד שבו תספר על ילדותה ותזכיר את שמו של אביה. נכדתו של האזה, שעוד היה בחיים, תקרא את הריאיון במקרה וכעבור כמה חודשים תתקיים פגישה ראשונה בין האב לבתו בשטוקהולם. אבל הקשר בין השניים לא יחזיק מעמד. "זה יכול היה להיות אחרת אילו הייתי ילדה", תספר בשלב מאוחר יותר. "קשה 'לקבל' אבא כשאת בת 32".

כמו ביורן, גם בני הפתיע את כלי התקשורת כשהתאושש במהירות מגירושיו מפרידה. הוא החל לצאת עם מגישת טלוויזיה בשם מונה נורקליט והשניים נישאו ב-1981, זמן קצר לאחר שגירושיו נעשו רשמיים.

בשנת 1982 זמן קצר לפני הופעתה המשותפת האחרונה של אבבא בטלוויזיה הבריטית, עברה פרידה ללונדון ושחררה את Something's Going On, אלבום הסולו הראשון שלה באנגלית שהפיק פיל קולינס. עם מכירות של 1.5 מיליון עותקים, הוא נחשב עד היום לאלבום הסולו המצליח ביותר של מי מחברי הלהקה.

תשיר לנו סולו: פרידה יודעת שמשהו קורה

הסינגל המוביל I Know There's Something Going On מכר יותר מ-3.5 מיליון עותקים ברחבי העולם, ונראה היה שפרידה כאן כדי להישאר. כעבור שנתיים שחררה אלבום נוסף באנגלית בשם Shine. בניגוד לקודמו הוא נכשל מסחרית והיה האחרון שהוציאה בשפה הזו עד היום.

בשנת 1986 היא עברה לשווייץ, לחיות עם בן זוגה החדש, הנסיך היינריך רוצו - ארכיטקט ובן אצולה גרמני שצעיר ממנה בחמש שנים. השניים נישאו באוגוסט 1992 ופרידה שעברה להתגורר בטירה ששייכת למשפחתו בעיר פריבור, קיבלה גם את התואר נסיכה.

בריאיונות שפורסמו השבוע עם ביורן ובני בגארדיאן ובניו-יורק טיימס, פורסם כי אחד התנאים שהציבו הבנות לאיחוד היה פטור מהשתתפות במסע יחסי הציבור שלו

אבל גם באגדות לא הכל תמיד ורוד. בינואר 1998, בתה נהרגה בתאונת דרכים בניו-יורק, מניחה אחריה את נכדה היחיד של פרידה – ג'ונתן בן ה-10. כעבור שנה, גם בעלה השלישי של פרידה, היינריך, מת מסרטן בגיל 49.

בחודש הבא תחגוג פרידה יום הולדת 76. היום היא מתגוררת בעיירת הנופש השווייצרית צרמט עם בן ז­וגה הבריטי הנרי סמית', שצעיר ממנה בעשור ומחזיק גם הוא בתואר אצולה - הוויקונט החמישי מהמבלדן.

Thank You for the Music

ביום שישי הבא ייצא אלבום האולפן החדש של הלהקה, 40 שנים בדיוק מאז הפעם האחרונה. בחודש שעבר דיווחו בבריטניה על רכישות מוקדמות של 80 אלף עותקים תוך שלושה ימים. נדמה שהמעריצים – בין אם גדלו על "אבבא" ובין אם נולדו שנים אחרי שהתפרקה – מסתערים על הפרק הבא בסיפורה של הלהקה המיתולוגית, בעיקר לשמחתם הרבה של בני וביורן שעובדים על הפרויקט הזה כבר שנים.

אחרי 40 שנה: אבבא עדיין מאמינים אחד בשני

את אנייטה ופרידה לא ראינו בפומבי מאז החדשות על האיחוד, מלבד רגעים בודדים מצילומי הקלטת השירים והמופע הדיגיטלי. בריאיונות שפורסמו השבוע עם ביורן ובני בגארדיאן ובניו-יורק טיימס, פורסם כי אחד התנאים שהציבו הבנות לאיחוד היה פטור מהשתתפות במסע יחסי הציבור שלו. בין אם נראה אותן שוב ובין אם לא, די בטוח שבעשור השמיני לחייהן, מופע הולוגרמות בדמותן הוא לא יותר מחוויה נחמדה, אחרי שורה של אירועים מסעירים איתם התמודדו מאז שהפכו לנשים הידועות ביותר בתעשיית המוזיקה של שנות ה-70.

משלימות פערים: אנייטה ופרידה בהקלטות האלבום החדש (צילום: דף האינסטגרם הרשמי)

