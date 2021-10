הלם בהוליווד אחרי הירי הטראגי של אלק בולדווין על סט הצילומים

תעשיית הקולנוע בהוליווד ממשיכה לעכל את הטרגדיה שהתרחשה ביום חמישי האחרון על סט צילומי המערבון Rust. בתצהיר שהוגש למשרד השריף במדינת ניו מקסיקו נאמר כי האקדח שבאמצעותו ירה בולדווין למוות בצלמת ופצע את הבמאי ניתן לו על ידי עוזר הבמאי שצעק "אקדח קר" כלומר, נקי מתחמושת חיה. עוד דווח בארצות הברית כי שעות לפני הירי עזבו כמה מעובדי הבמה את הסט במחאה על נהלי הבטיחות באתר וכי כמה ימים קודם לכן אירעו לפחות שני מקרים של פליטות כדור מנשקים.

הלינה האצ'ינס, מנהלת הצילומים שנהרגה בטרגדיה, הייתה בת 42 במותה. היא נולדה באוקראינה שם סיימה בהצלחה לימודי עיתונות ועבדה כתחקירנית בסרטי תעודה. בקייב הכירה את מת'יו האצ'ינס. השניים נישאו ועברו ללוס אנג'לס. בעידודו החלה ללמוד במכון הסרטים האמריקני היוקרתי, לימודים שאותם סיימה בשנת 2015.

מאז עבדה ב-49 סרטים ותוכניות טלוויזיה שונות, בהם סרט הקולנוע העצמאי Archenemy בכיכובו של ג'ו מנגניילו ("דם אמיתי", "מג'יק מייק"), שיצא לאקרנים לאחרונה. "אני בהלם. התמזל מזלי לעבוד עם הלינה. כישרון נדיר ואדם נהדר. איזו טרגדיה נוראית, לבי עם המשפחה שלה", צייץ אתמול מנגניילו.

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js