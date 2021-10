"גאה להיות גיי": כדורגלן אוסטרלי יצא מהארון

שחקן הכדורגל האוסטרלי ג'וש קבלו בן ה-21, שחקנה של "אדלייד יונייטד" מהליגה האוסטרלית, יצא מהארון באמצעות סרטון שפרסם ברשתות החברתיות, כולל אלה בעמודים הרשמיים של המועדון.

"כשגדלתי תמיד חשתי צורך להתחבא. התביישתי שלא אוכל לעשות את מה שאני אוהב ולהיות גיי. הסתרתי את מי שאני באמת כדי להגשים את חלום הילדות שלי. כל מה שאני רוצה הוא לשחק כדורגל ושיתייחסו אליי בצורה שווה", אמר קבלו בסרטון.

קבלו המשיך וסיפר כי הוא עייף לנסות לחיות חיים כפולים. "זה מתיש ואני לא רוצה שאף אחד יחווה את זה. חשבתי שאנשים יחשבו עליי אחרת ויתנהגו אליי אחרת כשיגלו, שידברו עליי דברים רעים או יצחקו עליי. אבל זה לא המקרה. אני גאה להראות את ג'וש קבלו האמיתי. אני כדורגלן ואני גאה להיות גיי".

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i