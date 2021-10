בשל התבטאות של שר ההסברה: משבר דיפלומטי חריף בין לבנון לסעודיה

לבנון במשבר - גם ביחסי החוץ: סעודיה הורתה היום (שישי) לשגריר לבנון בריאד לעזוב את הממלכה בתוך 48 שעות, והודיעה כי היא מפסיקה את הייבוא מתוצרת לבנונית. כמו כן, נקרא השגריר הסעודי בביירות לשוב לארצו להתייעצויות. "השליטה של ארגון הטרור חיזבאללה על ההחלטות בלבנון הפכה את המדינה לזירה למדינות עוינות", כתבו בהודעה הסעודית.

Lebanese Minister of Information George Kurdahi before Assuming Office: I support a “Temporary” Military Coup in Lebanon; #Houthis in Yemen Are Defending Their Land against Foreign Aggression by #KSA, #UAE @GKordahi pic.twitter.com/gtHoXAIKeP