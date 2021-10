"היא הייתה חברה שלי": אלק בולדווין מדבר

השחקן אלק בולדווין (שבת) שירה למוות בשוגג בצלמת הסרט שלו, אמר בסרטון שפרסמה רשת פוקס ניוז: "היא הייתה חברה שלי. היינו צוות מאוד מנוסה שצילם סרט יחד, ואז קרה האירוע הנורא הזה".

