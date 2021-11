זמרת הפופ הוותיקה דיאנה רוס שחררה הלילה טיזר בן 26 שניות לקליפ של שיר חדש בשם All Is Well. בפוסט שצירפה לסרטון הודתה הזמרת האמריקנית בת ה-77 לילדיה, שעודדו אותה ונתנו לה את הביטחון לצלם את הקליפ. זאת, אחרי שלא הופיעה על הבמות מאז פרוץ מגפת הקורונה.

ביום שישי הקרוב תשחרר הזמרת אלבום אולפן חדש בשם Thank You שאותו הקליטה בביתה בזמן המגפה. אלבום האולפן הקודם שלה יצא באוקטובר 2006. רוס התגלתה לראשונה בשנות ה-60 כחברה בלהקת הבנות "הסופרימס". לאחר מכן, בשנות ה-70 וה-80, נהנתה מקריירת סולו מצליחה.