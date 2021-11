ראש ממשלת עיראק ניצל מניסיון התנקשות באמצעות מל"ט ממולכד

אחרי האיומים נגדו: מנגנוני הביטחון בעיראק דיווחו כי ראש הממשלה, מוסטפא אל-כאזימי, ניצל הלילה (ראשון) מניסיון התנקשות באמצעות מל"ט ממולכד, שתקף את ביתו בגרין זון בבגדאד, אזור מבני הממשל והשגרירויות הזרות. לפי דיווחים, עשרה מאנשי אבטחתו נפצעו. אל-כאזימי עצמו, שמכהן בתפקידו ממאי 2020, צייץ בטוויטר אחרי ניסיון ההתנקשות: "פעלתי ואני עדיין פועל במסירות נפש למען עיראק והעם העיראקי. טילי הבוגדנות לא יניאו את נחישות המאמינים. שערה אחת לא זזה מהעמידה האיתנה והנחישות של כוחות הביטחון, ששומרים על האנשים, על עשיית הצדק והציות לחוק. אני במצב טוב השבח לאללה, וקורא לרגיעה ולאיפוק מכולם למען עיראק".

בערוץ אל-חדת' הסעודי פורסם תיעוד לכאורה מאזור ניסיון ההתנקשות:

אל-כאזימי לא הסתפק בציוץ ושיגר גם מסר מצולם לאזרחים. "כוחות הביטחון והצבא הגיבורים שלכם פועלים למען יציבות עיראק ומגנים עליה", אמר. "הטילים והמל"טים הפחדניים לא בונים מולדת ועתיד. אנחנו פועלים כדי לבנות את המולדת שלנו באמצעות מתן כבוד למדינה ומוסדותיה".

בכיר במיליציה הפרו-איראנית "גדודי חיזבאללה", אבו עלי אל-עסכרי, צייץ בתגובה בחשבון הטוויטר שלו: "אין אף אחד בעיראק שיש לו רצון לבזבז מל"ט על ביתו של ראש ממשלה לשעבר. אם מישהו היה רוצה לפגוע בו, הוא היה מוצא דרכים הרבה יותר זולות ובטוחות לעשות זאת".

ערוץ "אל-ערביה" הסעודי - זה הנזק שנגרם לביתו של ראש ממשלת עיראק בניסיון ההתנקשות:

Pictures via Al-Arabiya of the damage from the drone attack on the home of #Iraq’s prime minister: pic.twitter.com/ztWqhklFmn